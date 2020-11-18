《湯姆與傑利》真人版　網民不滿主角仲係2D︰似霆鋒套《老夫子》

動畫卡通片《湯姆與傑利》（Tom and Jerry）歷久不衰，是許多人的童年回憶。如今華納兄弟推出真人版電影，其首條預告終於公開，「湯姆」及「傑利」在真人版的造型亦同步出爐。真人版忠於原著，「湯姆」及「傑利」完全沒有台白，僅靠浮誇動作及表情，再搭配真人演出，成功掀起網民熱議。

《湯姆與傑利》真人版電影將在明年上映。（《湯姆與傑利》預告擷圖）

以真人演出結合CG動畫打造的真人版《湯姆與傑利》，由《神奇4俠》（Fantastic Four）系列導演Tim Story，並由《勁揪俠》女星嘉兒莫蕊茲（Chloë Grace Moretz）、《蟻俠》系列男星米高班納（Michael Peña）、《醉爆伴郎團》男星鄭肯及《死侍2》男星Rob Delaney等主演。

然而以真人結合CG動畫的的真人版並非所有影迷都受落，又不少網民坦言「又準備毀一部經典」及「像《老夫子》的製作」，但也有網民表示「非常期待這部電影」。

真人版電影的演員不乏影迷熟悉的名字，當中包括《勁揪俠》女星嘉兒莫蕊茲。（《湯姆與傑利》預告擷圖）

從預告可以見到，真人版電影的風格承襲動畫的歡樂氣氛，「湯姆」及「傑利」的全新追逐故事成功獲得網民熱烈討論。除此之外，「湯姆」及「傑利」都忠於原著動畫，全程保持沉默，僅靠表情動作。

真人版《湯姆與傑利》故事講述「湯姆」及「傑利」來到紐約展開新生活，並在一間豪華酒店遇上剛到任的新服務員Kayla。由於她要協助舉辦世紀婚禮，遂是她需要在婚禮前夕驅逐「傑利」，幸好她找到「湯姆」的幫助。然而觀眾都知道，這計畫當然不會如此簡單，這對死對頭在酒店的追逐，將為觀眾帶來新一輪歡樂，而真人版電影將在明年3月5日美國上映。

有網民指《湯姆與傑利》真人版似似當年謝霆鋒套《老夫子》。（網上圖片）

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《湯姆與謝利》由著名動畫大師William Hanna及Joseph Barbera共同創作，並於1940年首次出現。該動畫集中描述兩位主角「湯姆」與「傑利」之間永無止境的惡作劇。當時《湯姆與傑利》深受大眾歡迎，而時任發行商美高梅（MGM）更曾憑7部不同的電影短片，而七奪奧斯卡最佳動畫短片獎。