大力士｜羅素兄弟開真人版　網民力推「雷神」「超人」做男主角

迪士尼（Disney）經典動畫《大力士》（Hercules）於1997年面世，是迪士尼所製作的第35部經典動畫長片，全球票房收入約2.53億美元，隨着多部經典動畫翻拍成真人版後，近日都有消息指出《大力士》都會拍成真人版，更會由Marvel Studios御用的導演羅素兄弟（Russo Brothers）擔任《大力士》製片，網民更推薦兩位超級英雄擔任該角！

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迪士尼即將翻拍《大力士》真人版。（官方圖片）

《大力士》原故事和海格力斯（Hercules）的個性跟希臘羅馬神話原著皆不同，故事重塑希臘神話，加入大量喜劇色彩，講述宙斯之子「海格力斯」如何成為英雄。據外媒報導《大力士》除了會有羅素兄弟坐陣外，更請來曾為《上氣》、《神奇女俠1984》、《喪屍樂園：連環屍殺》的David Callaham負責編劇。

雷神是其中一位歡呼聲頗高的人選。（影片擷圖）

現時網民對於由「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）以及「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）的歡呼聲最高，一來「雷神」的角色本來就跟神話形象相近，兩人都擔任過超級英雄，另外都有人點名《雷神》「守橋者」Idris Elba和賴恩高斯寧，另外早前已翻唱過《I Won't Say I'm In Love》的Ariana Grande同樣有被點名，覺得她很適合擔任女主角蜜格拉（Megara）。

「超人」亨利卡菲爾是另一位歡呼聲同樣高的人選。（電影劇照）