前亞視花旦蔡曉儀曾獲封翻版李嘉欣　直認遭追求者落降頭消失影圈

亞視出身的女星蔡曉儀外表亮麗，當年曾獲封「翻版李嘉欣」，除了在亞視爬到一線花旦之位，更由公仔箱跳入大銀幕，演過幾部港產片。2002年拍罷亞視最後一部劇後，蔡曉儀就消失於觀眾眼前，到2014年忽然復出，自爆在泰國被追求者落降頭，情緒大受困擾，更兩度自殺，休養多年才重新投入工作。不過這一次復出只屬曇花一現，之後又再消失幕前，直至去年被影到獨自一人搭地鐵，面容憔悴令人擔憂。

《我和春天有個約會》是蔡曉儀（左一）在亞視的代表作，其美貌勝過另外幾位女主角。（微博圖片）

現年49歲的蔡曉儀，1991年從亞視藝員培訓班畢業，幾年後成為當家花旦，拍過《天蠶變之再與天比高》、《洪熙官》、《新包青天》及《我和春天有個約會》等作品。在亞視走紅後，蔡曉儀亦往影圈發展，參演過《藍江傳之反飛組風雲》及《旺角風雲》等電影。當中在《旺角風雲》飾演張耀揚女友，佔戲不少。

蔡曉儀《旺角風雲》飾演張耀揚女友，佔戲不少。（電影截圖）

有指蔡曉儀於90年代尾因私自接拍內地劇集而遭亞視解約，最後一部劇為《法內情2002》，外間以為她對演藝圈無心戀戰而離開，轉行從事公關，但2014年她忽然宣布復出，仲受訪自爆當初淡出而因為在泰國工作時，認識了一名當地華僑對她展開熱烈追求，但她斷然拒絕，對方求愛不遂竟向她落降頭，身心受盡困擾，更兩度自殺，經過多年休養才重返幕前。

2014年，43歲蔡曉儀宣布復出，當年狀態不錯稱得上是美魔女。（微博圖片）

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不過蔡曉儀宣布復出後沒多少工作，很快又再消失於觀眾眼前，直至去年她被影到獨自坐地鐵，雖然都算有悉心打扮，但身形消瘦且面容憔悴，眼神呆滯全程放空，就算電話響都反應不及去接聽，看起來健康狀況不佳。不過蔡曉儀一直有經營微博，直到今年4月15日都有更新，而檔案上「感情狀況」一項填上單身，似乎尚未找到另一半。