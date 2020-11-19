【神奇女俠1984】華納確定不延期　戲院、串流平台同步今年底上映

全球電影業今年受盡新型冠狀病毒疫情影響，不少片商將多部大片順延至明年上映，其中由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的DCEU電影《神奇女俠1984》都經歷五次延期。雖然早前曾傳出電影將第六度延期至明年上映，但片商宣布將接原來計畫上映，即12月25日在北美上映；同時片商也宣布電影將在HBO Max同步上線。據了解，美國以外的國際市場將定在12月16日上映，但目前香港映期未有最新消息。

由姬嘉鐸主演的DCEU電影《神奇女俠1984》確定在今年年底跟影迷見面。（《神奇女俠1984》劇照）

《神奇女俠1984》原本在去年上映，但因調整製作進度而延至今年6月上映，但電影之後三度受新型冠狀病毒疫情影響而延推遲至今年12月25日北美上映。當時導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）還表示，「明白帶著這部電影到戲院的重要」，還稱「等不及跟影迷一同在戲院觀看」。

如今片商華納兄弟終確定《神奇女俠1984》會在戲院上映，但同時宣布，由於部份地方的疫情仍未受控，電影將同日在HBO Max上線，HBO Max用戶不同額外付費即可收看電影。

戲院、串流平台同步今年底上映《神奇女俠1984》。（《神奇女俠1984》劇照）

對於這決定，導演派蒂珍金斯在Twitter寫道：「在某些時候，你必須選擇分享付出的愛與歡樂，這超越其他一切。我們愛這部電影，就像愛我們的粉絲一樣，因此我們希望這部電影能帶給所有人一點喜悅，並暫時享受這個假期。」

對此，有外媒今次形容華納兄弟在疫情影響下，作了革命性的決定，稱如果疫情仍未受控，其他片商可能會仿傚華納兄弟今次的做法。

導演派蒂珍金斯希望《神奇女俠1984》能為全球帶來一點喜悅。（《神奇女俠1984》劇照）

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