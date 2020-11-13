姬嘉鐸《神奇女俠1984》疑再延期　華納考慮兩大方案公映

DC超級英雄電影《神奇女俠1984》（WW84／Wonder Woman 1984）原定今年聖誕12月25日上映，近日有消息指出《神奇女俠1984》或會再度延期，一下子推遲到下年夏天上映，或會在HBO Max串流平台上映。

有傳《神奇女俠1984》需再度延期。（劇照）

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事實上《神奇女俠1984》最早的上映日為2019年12月13日，至今已五度延期，本來在對家Marvel超級英雄電影《黑寡婦》宣布延期後，《神奇女俠1984》似乎仍信心滿滿要搶先在聖誕節上映，可惜有傳近日華納兄弟高層唔放心，正考慮延遲《神奇女俠1984》上映日。

《神奇女俠1984》有機會效法導演Zack Snyder版本的《正義聯盟》在HBO Max上發行。（官方圖片）

由於現時北美新冠疫情嚴峻，華納方面還是不敢貿然上映《神奇女俠1984》，現時有指正在考慮兩大方案，一：將《神奇女俠1984》推遲到2021年暑假映；二：保留本年度12月25日院線上映檔期，同時在明年1月起，於HBO Max串流平台上映，縮短《神奇女俠1984》的真空期，同時不會錯過北美院線，不過目前仍未有定案，還在商討當中。

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