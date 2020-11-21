金馬獎2020｜《消失的情人節》奪5獎　81歲陳淑芳成雙料影后

第57屆金馬獎頒獎典禮今日（21日）舉行，頒獎禮將於今晚7點半開始，到底各大獎項將會花落誰家？《香港01》為大家不斷更新賽果。

（23:26）最佳劇情長片：消失的情人節

李安負責頒大獎「最佳劇情長片」，由《消失的情人節》奪得，並成為今屆大贏家，總共獲得共有5個獎項。《消失的情人節》的導演陳玉勳在台上表示要感謝父母，因為他們生了一個善良的小孩。

最佳劇情長片：消失的情人節（影片截圖）

（23:13）最佳男主角：莫子儀／親愛的房客

金馬影后李心潔負責頒最佳男主角，現年39歲的莫子儀在台上表示今日最開心的是看到淑芳阿姨得獎，她是自己心目中的最佳女主角，他也謝謝台前幕後的電影工作者，同時感謝離開人世的電影人。最後他在台上說，「致自由、致平等、致天賦人權、致電影、致創作、致生活，謝謝！」

最佳男主角：莫子儀／親愛的房客（影片截圖）

（‏‎22:55）最佳女主角：陳淑芳／孤味

現年81歲的資深演員陳淑芳憑《孤味》獲得最佳女主角，她上台時全場觀眾起立拍掌，陳淑芳表示她沒想過自己會再次上台，「我今天是第一次走紅地氈，我好怕，剛才走了幾個地方，我覺得國父紀念館很美，因為我第一次來。」她表示獎項很重，「重歸重，我還是要抱得緊緊的。」

陳淑芳入行拍戲足足63年，首次行紅紅地氈就橫掃最佳女主角及最佳女配角。

最佳女主角：陳淑芳／孤味（影片截圖）

（‏‎22:40）最佳導演：陳玉勳／消失的情人節

由去年的影帝陳以文擔任頒獎嘉賓，陳玉勳在台上表示「本來想退休啦，看來不太行了。」陳玉勳表示他跟蔡明亮及侯孝賢等不同的導演合作後，得到不同的啟發。

（影片截圖）

（22:30）最佳原創電影音樂：法蘭／親愛的房客

最佳原創電影音樂：法蘭／親愛的房客。（影片截圖）

（22:22）最佳原創電影歌曲：刻在我心底的名字／刻在你心底的名字

最佳原創電影歌曲：刻在我心底的名字／刻在你心底的名字（影片截圖）

（22:03）終身成就獎：侯孝賢

侯孝賢上台領獎時，全場站立歡呼，侯孝賢舉起獎座說「好開心喔！」

終身成就獎：侯孝賢（影片截圖）

（21:46）最佳動畫長片：廢棄之城

（影片截圖）

（‏‎21:39）最佳新導演：張吉安／南巫

（影片截圖）

金馬獎2020｜配上《胭脂扣》音樂 悼念已故電影人陳木勝譚炳文

（ ‏‎21:36）最佳動畫短片：夜車

（影片截圖）

金馬獎2020｜《無聲》陳妍霏奪最佳新演員 「我的吉祥物是媽媽」

（ ‏‎21:32）最佳新演員：陳妍霏／無聲

陳妍霏獲得最佳新演員。（影片截圖）

金馬獎2020｜《無聲》陳妍霏奪最佳新演員 「我的吉祥物是媽媽」

（ ‏‎21:15）最佳音效：郭禮杞、李東煥／無聲

最佳音效：郭禮杞、李東煥／無聲（影片截圖）

（‏‎21:10）最佳改編劇本：曾俊榮、周冠威／幻愛

周冠威因疫情關係沒能到場領獎，曾俊榮上台領獎，他表示香港電影現時很艱難，感謝有人願意投資，他感謝喜愛《幻愛》的人，特別多謝香港的年輕人。

曾俊榮（影片截圖）

（21:06）最佳原著劇本：陳玉勳／消失的情人節

最佳原著劇本：陳玉勳／消失的情人節（影片截圖）

（20:48）最佳攝影：姚宏易／刻在你心底的名字

最佳攝影：姚宏易／刻在你心底的名字（影片截圖）

（20:40）最佳女配角：陳淑芳／親愛的房客

由徐若瑄和蔡振南頒發最佳女配角，《親愛的房客》的陳淑芳奪得。（影片截圖）

（20:22）年度台灣傑出電影工作者：彭仁孟

（影片截圖）

（20:12）最佳男配角：納豆／同學麥娜絲

納豆獲得最佳男配角。（影片截圖）

（20:05）最佳動作設計：黃泰維、李紹朋／逃出立法院

最佳動作設計：黃泰維、李紹朋／逃出立法院（影片截圖）

（19:48）最佳紀錄片：迷航

《迷航》聚焦2011年中國南部農村土地問題和政治腐敗現狀，面對當局非法買賣土地，農民決定集體抗議。電影分為兩部分，前半部分紀錄村民如何試圖通過抗爭和公平選舉重奪自己對土地的權利，後半部分轉述事件平息後之後新的政治黑幕。

李哲昕（影片截圖）

最佳劇情短片：夜更



曾執導電影《十年．浮瓜》的導演郭臻，憑《夜更》奪得獎項。郭臻沒有到場領獎，但他找了代表代領，代表首先用國語感謝大會，之後以粵語表達感言，「希望未來可以認識到其他入圍的優秀電影人，如果香港電影金像獎也可以有這個短片跟紀錄片的獎項，本人一定支持，這部片係屬於喺呢個世界每個唔同角落而又擁抱良知嘅香港人。」

導演郭臻未有到場，代表首先感謝金馬獎，之後一段感言以粵語表達。（影片截圖）

金馬獎2020｜香港《夜更》勇奪最佳劇情短片 最佳紀錄片《迷航》

最佳剪輯：賴秀雄／消失的情人節

賴秀雄／消失的情人節（影片截圖）

最佳視覺效果：郭憲聰／消失的情人節

郭憲聰／消失的情人節（影片截圖）

金馬獎2020｜林家棟《手捲煙》首戰影帝 導演陳健朗︰劇本要磨合

最佳造型設計：郭子勝、Azni SAMDIN／男兒王

郭子勝、Azni SAMDIN／男兒王（影片截圖）

最佳美術設計：趙思豪／同學麥娜絲

趙思豪／同學麥娜絲（影片截圖）

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