金馬獎2020｜香港電影《夜更》《迷航》　勇奪最佳劇情短片紀錄片

第57屆金馬獎今日（21日）舉行，目前已頒發多個獎項，當中最佳劇情短片由香港代表的《夜更》奪走獎項。

《夜更》講述在抗爭期間一名司機的所見所聞。（影片擷圖）

由於導演郭臻未有來到金馬獎現場，由代領者代為發表得獎感言。她先用國語表達謝意，她：「謝謝金馬獎，希望未來能夠認識到入圍的優秀者，如果香港電影金像獎可以有這個紀錄片跟短片的獎項，本人一定支持。」後來她講到生怕大家沒有機會再聽到，所以用粵語發表感言。

代領者：「呢部片係屬於每一個係世界唔同角落而又擁抱良知嘅香港人。」（影片擷圖）

她續說：「首先感謝各位所有夥伴，我嘅長年拍檔編劇鍾柱鋒，和你拍片我很愉快，多謝我屋企人，呢部片係屬於每一個係世界唔同角落而又擁抱良知嘅香港人，作為film makers（電影製作人）我哋只可以做一件好小嘅事，只係本份，每一件微小嘅事或許唔容易，雖然冇法預計，但請你相信小事亦都能發揮莫大嘅作用，所以呢個獎暫時由我哋保管，到有日黎明來到再交還俾大家，願大家好好療傷，好好休息，好好去愛，好好去照顧人性嘅複雜，然後擇善固執，最後想向全世界講，願自由歸於人民。Night is young, we keep on fighting! Save 12.」

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由香港導演李哲昕的逆權電影《迷航》獲得最佳紀錄片。（影片擷圖）

另外，由香港導演李哲昕的逆權電影《迷航》獲得最佳紀錄片。李哲昕在台上說：「2020年是一個艱難、充滿各種挑戰和迷航的年份，不管眼前的航程有多迷，希望我們依然可以相信，紀錄和想像力的力量。」《迷航》是一套紀錄2011年大陸烏坎村村民集體抗議貪官非法變賣土地的紀錄片。