金馬獎2020｜香港電影《夜更》《迷航》　勇奪最佳劇情短片紀錄片

第57屆金馬獎今日(21日)舉行,目前已頒發多個獎項,當中最佳劇情短片由香港代表的《夜更》奪走獎項。

《夜更》講述在抗爭期間一名司機的所見所聞。(影片擷圖)

由於導演郭臻未有來到金馬獎現場,由代領者代為發表得獎感言。她先用國語表達謝意,她:「謝謝金馬獎,希望未來能夠認識到入圍的優秀者,如果香港電影金像獎可以有這個紀錄片跟短片的獎項,本人一定支持。」後來她講到生怕大家沒有機會再聽到,所以用粵語發表感言。

代領者:「呢部片係屬於每一個係世界唔同角落而又擁抱良知嘅香港人。」(影片擷圖)

她續說:「首先感謝各位所有夥伴,我嘅長年拍檔編劇鍾柱鋒,和你拍片我很愉快,多謝我屋企人,呢部片係屬於每一個係世界唔同角落而又擁抱良知嘅香港人,作為film makers(電影製作人)我哋只可以做一件好小嘅事,只係本份,每一件微小嘅事或許唔容易,雖然冇法預計,但請你相信小事亦都能發揮莫大嘅作用,所以呢個獎暫時由我哋保管,到有日黎明來到再交還俾大家,願大家好好療傷,好好休息,好好去愛,好好去照顧人性嘅複雜,然後擇善固執,最後想向全世界講,願自由歸於人民。Night is young, we keep on fighting! Save 12.」

由香港導演李哲昕的逆權電影《迷航》獲得最佳紀錄片。(影片擷圖)

另外,由香港導演李哲昕的逆權電影《迷航》獲得最佳紀錄片。李哲昕在台上說:「2020年是一個艱難、充滿各種挑戰和迷航的年份,不管眼前的航程有多迷,希望我們依然可以相信,紀錄和想像力的力量。」《迷航》是一套紀錄2011年大陸烏坎村村民集體抗議貪官非法變賣土地的紀錄片。