《無聲》陳妍霏沉痛演繹校園欺凌　曾遇排擠︰我跟同齡的人不一樣

台灣電影《無聲》由真人真事改編，由新晉演員劉子銓、陳妍霏、韓國著名童星金玄彬等主演。 戲中女主角陳妍霏的演出令人印象深刻，為了角色更苦練了3個月手語，也令她榮獲今屆金馬獎最佳新演員獎。陳妍霏戲裡戲外極大對比，絕對是有樣又有演技。

《無聲》由真人真事改編，由新晉演員劉子銓、陳妍霏、韓國著名童星金玄彬等主演。(《無聲》劇照)

《無聲》由一班新晉演員主演，當中陳妍霏演技令觀眾印象難忘，在戲中飾演聾啞人士。現年20歲的陳妍霏，首次拍戲便擔正做女主角，在戲中演出在學校內受欺凌、性侵的聾啞學生，角色沉重。

兩位單是學手語都花了３個月。（《無聲》劇照）

為了拍戲特地向大學申請休學



陳妍霏在電影《無聲》之前，其實只有演出過短片或MV的經驗，作為影壇初哥，首次就演出需要這麼多內心戲的角色，在片中全程沒對白，靠手語、表情來演繹也是一大難度。

拍攝《無聲》時，妍霏只有18歲，她更為了接拍這角色向就讀的文化大學申請休學，令媽媽都有點擔心。但現在回望過來，相信妍霏也會覺得休學得有價值。

而導演柯貞年說：「第一眼看到姸霏的時候，覺得她就是我心裡想像的女主角貝貝。」陳妍霏將聽障學生「貝貝」的開心、天真與痛苦展現得恰如其分，陳姸霏對於角色準備則說：「比起怎麼去演這個角色，其實比較像是怎樣去了解這個人，因此在演貝貝各種難過的戲的時候，我已經變成是貝貝本人了。」

自爆小時候亦曾受過排擠



陳妍霏跟子銓一樣在開拍前花了三個月時間學習手語，更在家不斷自發練習，務求將手語自然流暢地融入到戲中。

陳妍霏作為影壇新人，首次演出已經這樣受到關注，戲裡有多場被性侵及遭受欺凌的場面，但原來妍霏小時候亦曾受過排擠，以致她特別理解當中感受，「我和同齡的人不一樣，做的事可能不被理解，但年長朋友很輕易知道我在想什麼。」

+ 6 + 6 + 6

戲外的妍霏青春可人，性格爽口，與戲中的形象造成極大對比，個子很小，演技卻充滿爆發力，可塑性高，相信將會成為台灣搶手的新演員。據知，妍霏原本在大學修讀廣告系，將來可能會改修電影系，幫助自己在這方面發展。