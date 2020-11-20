鬼滅之刃｜反派魘夢實力惹爭議　下弦排名其實與鬼王喜好有關？

《鬼滅之刃》熱潮席捲港日台，風靡各地粉絲，電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上映後亦叫好叫座。故事簡單熱血，戰鬥場面精彩，「炎柱」煉獄大哥的魅力完全迷倒不少影迷。 而其實粉絲對鬼亦同樣喜愛，鬼的角色背後也有不同故事，技能亦很過癮，但原來劇場版中的反派「魘夢」（下弦之壹）的實力就備受質疑，有網民更指下弦的排名似乎只是「鬼王」鬼舞辻無慘的個人喜好有關，編號並不代表其能力。

《鬼滅之刃》熱潮席捲港日台，風靡各地粉絲。（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》成全城熱話，講述在結束蝴蝶屋的訓練後，竈門炭治郎等一行人到達下一個任務地點「無限列車」，並與鬼殺隊炎柱煉獄杏壽郎會合，一起調查在列車上的多人失蹤事件，而下弦之壹「魘夢」也潛伏在列車之中。

電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》成全城熱話，除了鬼殺隊，粉絲對鬼也很有興趣。（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

但其實無論是在漫畫還是動畫，「鬼王」鬼舞辻無慘所創造的十二鬼月，他們的實力分佈和名次都讓粉絲有過不少質疑。

十二鬼月是指鬼王手下最強的十二隻鬼，分別為六位「上弦」與六位「下弦」，上弦的實力強到可以匹敵3位鬼殺隊中的「柱」，但下弦在面對「柱」的時候，就只有單方面被輾壓的份。

反派下弦之壹魘夢潛伏在列車之中。（劇照）

今次在電影中登場，下弦之壹「魘夢」潛伏在列車之中更與列車合為一體，以增強自己的能力。「魘夢」最喜歡看別人的不幸與痛苦，血鬼術能夠強制對手進入睡眠並發夢，控制夢境中的人事物，讓人發幸福的夢，亦能使人在夢境中感到痛苦，別人只有在夢中自殺才能醒來。

但下弦之壹「魘夢」的實力就成為了十二鬼月排名中最大的質疑點，有指他雖有著晉升上弦的名次，但在戰力上虛有其表。

相反在動畫版第19集大戰中，下弦之伍「累」，那個長滿白髮的少年蜘蛛鬼，戰鬥能力似乎更高，他以「家族羈絆」為由，對手下施行高壓統治的集團，家族成員的能力都是累所賦予，而累亦深受鬼舞辻青睞。

「累」戰鬥時不拖泥帶水，主角們與他的大戰，比起跟「魘夢」對戰也來得更痛苦。「累」對鬼殺隊抑或所謂的家人都非常狠心，以蜘蛛絲秒殺出招，耗盡了主角們的氣力，直至水柱富岡義勇趕及才真正幹掉「累」。

結果有分析就指下弦之伍「累」在實力上明顯比下弦之壹「魘夢」強勁，有粉絲就認為鬼王其實是根據個人的興趣、喜好去編排名次，並不是以實力去安排，質疑十二鬼月的實力分佈和名次，甚至指「魘夢」表現遜色，是虛有其表的下弦之壹。