鬼滅之刃｜鬼舞辻無慘勁到被斬首都無事　與炭治郎又有咩淵源？

《鬼滅之刃》風靡各地粉絲，最近更因為電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上映後再度引爆各地熱潮，無論是主角們、鬼殺隊定鬼的角色都各有特色，受到觀眾喜愛。 當中的「始作俑者」鬼舞辻無慘，實際上是已經是超過1000歲的鬼，能力強大，其實他與主角炭治郎亦相當有淵源，而鬼王也不是貿貿然襲擊主角炭治郎一家人的。

電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上映後再度引爆各地熱潮。（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》講述在結束蝴蝶屋的訓練後，竈門炭治郎等一行人到達下一個任務地點「無限列車」，並與鬼殺隊炎柱煉獄杏壽郎會合，一起調查在列車上的多人失蹤事件，而下弦之壹「魘夢」也潛伏在列車之中。

炭治郎一家慘遭「鬼王」鬼舞辻無慘襲擊，背後有咩原因？（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

有看過動畫的粉絲都知道，故事一開始提及炭治郎一家慘遭「鬼王」鬼舞辻無慘襲擊，鬼王可說是系列中的終極大boss。

在《鬼滅之刃》裡，鬼舞辻無慘是世界上第一隻鬼，實際上是已經超過1000歲，也是最強的鬼。他能用自己的血將人類變成鬼並控制對方。

鬼舞辻無慘就是故事中的Final Boss。（網上圖片）

「鬼王」作為鬼的始祖，擁有很多種血鬼術，更進化到被斬首也不會死，例如，血鬼術巨臂，將手臂自由卸長，可以長出巨口吃掉一切生物；鬼舞辻無慘又可以進行自我分裂，將身體分裂成無數塊，只要有一塊碎片存在，他就可以以強大的能力恢復完全復原。

始作俑者的鬼舞辻無慘。（《鬼滅之刃》劇照）

這樣強大的鬼王，為何會看中住在偏遠地區、炭治郎的一家？鬼舞辻無慘與炭治郎其實很有淵源，事關鬼王在幾百年前，曾遇過一個無敵的劍士「繼國緣一」，將他逼入絕境，令他感到死亡的威脅，鬼王甚至因為這位劍士不敢露面很長的時間，絕對是無慘的天敵。

而緣一劍士與炭治郎一家其實很有聯繫，他與炭治郎的家族關係密切，將自己所學的傳授給炭治郎的祖先。

鬼殺隊所用的呼吸法，都是從緣一劍士發展出來，緣一天生就擁有能使用全集中呼吸法和通透世界的能力，是「日之呼吸」的使用者。他與炭治郎的淵源，也可以從耳環上看出來，緣一雙耳上帶有母親為其祝禱而製作的日輪花紙耳飾，款式與炭治郎幾乎一樣，也因此鬼王無慘看到炭治郎時，也決定不能放過這個男生，希望斬草除根。