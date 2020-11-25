《掃毒3》下月開機劉德華唔歸隊？　古天樂搭檔另一位天王巨星

由陳木勝執導、古天樂、劉青雲和張家輝主演的《掃毒》大sell兄弟情，成功吸引了不少觀眾，2019年上映的《掃毒2天地對決》改由邱禮濤執導，搭出一個以假亂真的中環站，總票房大收約15億港元。今年3月初有指出寰宇電影公司準備在疫情後開拍兩部過億元製作的電影，一套是劉德華的飛機空難片《A380》，另一套正是《掃毒3》。

《掃毒》所刻畫的兄弟之情叫好叫座。（電影劇照）

有指劉德華正忙於拍《A380》，早前又有網上照片流出他疑似在深圳拍攝抗疫電影，扮演抗疫醫生，所以不會回歸參演《掃毒3》。而在最新一集《掃毒3》中，演容陣容依然強大，包括有古天樂、劉青雲以及新加入的郭富城，當中會由古天樂搭檔郭富城，一同對抗反派劉青雲！

網民在深圳直擊劉德華拍攝疑似抗疫電影，將不會回歸拍《掃毒3》。（微博圖片）

早於3月份，寰宇老闆林小明已向傳媒透露今年會開拍《A380》及《掃毒3》，現已落實下月底先投入拍攝《掃毒3》，有傳籌拍《掃毒2天地對決》時，因張家輝臨時加片酬，改由劉德華、古天樂和苗僑偉一同演出。今次《掃毒3》搵埋城城加入，全因為他想令觀眾有新鮮感，所以再次改改班底，而古天樂、劉青雲及郭富城更是首次見面的組合。

郭富城早前拍《麥路人》刷新大家對他的既有印象。（電影劇照）

原定《掃毒3》會於12月底到泰國拍攝，但就因為新冠肺炎疫情影響，加上當地正進行抗爭運動，所以寰宇方面決定先完成香港戲份，等到出年再去泰國拍攝。