【掃毒】劉青雲棄張家輝保古天樂　三大影帝恩仇織出男人的浪漫

由三大影帝古天樂、劉青雲、張家輝主演的《掃毒》，曾被嫌劇情老套，不過《掃毒》的確志不在「掃毒」，雖然當中都有不少槍戰、追擊和打鬥，這方面其實更貼近8、90年代港產片，但《掃毒》的更深一層其實是在強調兄弟情！

當《掃毒》的海報寫着「生死不由人 兄弟在心中」，就知道比起掃毒全戲更重要的是兄弟情。（電影劇照）

「生死不由人 兄弟在心中」

《掃毒》雖然大大個片名擺了出來，不過他的片種卻更類似於《放．逐》、《兄弟》、《投名狀》等等，除了兵捉賊的常見劇情外，更多的是描述男人之間的義氣和重感情，電影海報更有寫上「生死不由人 兄弟在心中」。

男人就是可以前一日打完一場架，第二日仍可以當咩事都冇，繼續食飯、飲酒、吹水、做朋友，而這一種情義是女性不能理解且一世都做唔到，因為男人的友情比起女生似乎小一點心機、計較且較簡單。

古天樂為了劉青雲都死死氣繼續做的臥底。（影片擷圖）

古天樂為兄弟繼續做臥底

戲中，身邊臥底的古天樂，明明自己老婆都就快要生仔、又時常冇回家，這種高壓的生活令他跟自己老婆都受不了，明明想調回去做普通警察，但就因為就快要捉到國際大毒販八面佛，他同樣可以為了由細到大的好兄弟劉青雲的話，繼續做自己唔情願做的臥底。

作為大哥劉青雲，在重要時刻難免要作出決定，戲中他就選擇了古天樂。（電影劇照）

劉青雲拋棄張家輝後極痛苦

而在劉青雲方面，他本來在3人之中更似是個大哥，戲中他非常責任心和正義感，將「好警察」的好人角色從一而終地做到底，所以在一次追捕八面佛的行動中，劉青雲選擇救走古天樂而留下張家輝的決定，令他陷入了極度掙扎、痛苦以及內疚之中，回港後劉青雲簡直比死更難受，兩人都覺得對張家輝不起。

一場貨櫃碼頭三車輪撞戲，三人交手之餘再來深情訴苦。（電影劇照）

男人都會「床頭打交床尾和」

後來張家輝因為被留在毒販堆中，戲劇性地他跟八面佛的女兒相愛，成為了八面佛的女婿，但對於古天樂跟劉青雲，他當然有埋怨和憎恨，一來作為朋友黃兼上司的劉青雲沒有救走他；二來他發現了古天樂曾經出賣大家。

不過就如上前面有所提及，男人之間的感情很簡單，一場貨櫃碼頭的三車輪撞戲，三人交手兼訴苦、洩忿之餘，講出了當年大家心中對對方的想法和虧欠，就是這般單純「有咩唔啱講到啱」，講晒出來之後，喊完又笑又可以冰釋前嫌，繼續搭膊頭稱兄道弟，更只抱着一個誓要捉到八面佛的目的再去搏火。

《掃毒》其實唔係講掃毒，而係講古天樂、劉青雲、張家輝三個男人之間的友情。（電影劇照）

當然女性可能不懂這種情懷，因為對於女性來說無論是另一半還是朋友，都是會抱着「一次不忠百次不用」的心態，而不明白這套戲的男性，很遺憾可能是因為仍未擁有一個肯為你出生入死的好兄弟情，才會冇感覺，所以整套戲所表達的的確是男人之間的友情。