【哈利波特】「馬份」廿年後重看首集感觸落淚　大讚哈利仔勁可愛

《哈利波特》系列電影在2001年首播，隨即風靡全球。整個系列雖然完結多年，但至今仍受到影迷的愛戴。在戲中飾演「馬份」的湯姆費頓（Tom Felton）一向都喜歡與粉絲交流，近日他開直播，還邀請粉絲一起看《哈利波特：神秘的魔法石》的首11分鐘11秒。在廿年後重看作品，湯姆費頓都感觸落淚。

除此之外，「馬份」在重看電影時，還大讚飾演「哈利波特」的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）聲音甜美，可是他疑似有心讀錯其名字兩次。

湯姆費頓邀請粉絲先看首集的11分鐘，早前他已跟粉絲舉行了第二次的直播大會。（Tom Felton Instagram 圖片）

近日「馬份」湯姆費頓在社交平台Instagram開直播，並邀請粉絲一齊看《哈利波特：神秘的魔法石》的首11分鐘11秒。雖然湯姆費頓有份參演全部8集，但他在介紹電影時，卻誤把飾演「哈利波特」的丹尼爾烈格夫錯稱為「Daniel Rodcliffe」。

除了介紹丹尼爾烈格夫外，他還分別趣笑鄧不利多及麥教授，稱呼前者為「large man with a beard」（留鬍鬚的大個子），而後者則是「the cat」（貓），但他之後急「補鑊」，稱麥教授是他在戲中的英雄。

沒想到湯姆費頓看到此幕會感觸落淚。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

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沒想到，有份拍攝的「馬份」愈看愈感慨，當他看到嬰兒的哈利波留在特德思禮一家的門前時，他竟然落淚：「我確實地已經20年沒有看首集《哈利波特》了。」之後當丹尼爾烈格夫飾演10歲時的哈利波特首次出現時，「馬份」再次變得非常興奮：「你看他！我的天！他的聲音，你是如此可愛！他看上去似5歲！」

湯姆費頓稱他保留了其中一封道具信。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

「馬份」最後表示，當時有一幕是數百封信湧入德思禮一家，在這幕拍攝完成後，他留了一封信作為紀念，至今仍然保存在家。雖然僅有短短的15分鐘直播時間，但他已經約定粉絲會有第二次、甚至是第三次的直播：「我今次只是在哭，而不是給你直播，但之後將會變得更好。我認為這作品最好的尚未出現！我們肯定會再試一次。」