DCEU粉絲指責《復仇者聯盟4》涉嫌抄襲　貼出30秒證據掀網上罵戰

由羅素兄弟執導的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）在去年上映時叫好叫座，還順利打破當時由《阿凡達》所保持的全球最賣座電影的冠軍寶座。可是事隔超過一年多，突然有網民指《復仇者4》有抄襲DC作品之嫌，還貼出證據，隨即在網上掀起罵戰。

近日有DCEU粉絲再度指責《復仇者聯盟4》有抄襲之嫌。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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在今年6月時，其實早有DCEU的粉絲在網上平台指責《復仇者聯盟4》的其中一幕涉嫌抄襲了由David Ayer執導的《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad），然而當時的迴響不大，僅獲少數的網民回覆。可是今次一位名為「Fatal Jay」的Twitter用家再次貼出《復仇者聯盟4》抄襲DC作品的證據，終引起更多網民關注。

有網民回覆「Fatal Jay」，指《復仇者聯盟4》都有抄襲《正義聯盟》。（IMDb 圖片）

「Fatal Jay」貼出一段32秒的短片，畫面上方的是2009年推出的DC超級英雄動畫電影《超人/蝙蝠俠：公眾之敵》（Superman/Batman: Public Enemies），而下方則是《復仇者聯盟4》的片段。他在貼文寫道：「我們一直試圖告訴你們，Marvel作品是偷取DC的贓物，或許今次能夠說服你們。」至於是否抄襲，大家自行判斷。

「Fatal Jay」毫不客氣，直斥Marvel作品是偷取DC的贓物。（《正義聯盟》劇照）

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