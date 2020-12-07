【破壞之王】林國斌爆獲星爺欽點演「大師兄」：佢一嚟成個廠靜晒

林國斌與方中信為崔建邦與張秀文主持的節目《諸朋好友》擔任嘉賓，昨日（6日）播出的一集中，林國斌被問到跟周星馳合作拍攝電影《破壞之王》的軼事，他透露當年因一個重要人物而獲星爺欽點演出，又形容對方在鏡頭外為人嚴肅，拍攝時全場人不敢出聲。

大師兄呢一幕實在太經典！（電影截圖）

1994年上映的《破壞之王》稱得上是林國斌的代表作之一，戲中他飾演的「斷水流大師兄」十分搶鏡，不比星爺遜色。他在節目《諸朋好友》透露，當年因為與藍潔瑛親近，而藍亦與星爺友好，因而互相認識。有日星爺找林國斌出來，說有個角色很適合他，星爺一見面就對林說：「你介唔介意揦高件衫畀我睇吓？」，說要看看他有沒有贅肉，此舉當然嚇親林國斌，星爺續說：「冇，有個角色叫大師兄，漫畫嚟，佢個樣同你一模一樣。」原來林國斌演我成「斷水流」，除了因為藍潔瑛搭路，仲關個樣事！

拍得成《破壞之王》全靠藍潔瑛。（影片截圖）

林國斌指鏡頭外的星爺好嚴肅，滿腦都是演出橋段。（電影截圖）

問到跟星爺合作的感受，林國斌形容星爺是個「好叻嘅人」，而且相當有威嚴：「我同佢拍Ending，譬如早班，我9點鐘準時到，我拍先，佢（星爺）11、12點到，我自己喺度嘅時間，成個廠都嘻嘻哈哈，我又萬歲買嘢，佢（星爺）一嚟就即刻靜晒。」林國斌又指星爺的演出並非偶然或突然無厘頭，不會即場想到什麼拍什麼，所有畫面都是計算好的。

重溫《破壞之王》大師兄精彩畫面

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之後林國斌提出90年代中開始，發覺港產片開始走下坡，全盛時期一年有400多部作品上映，現在只剩下二十部，以前拍同一部戲的演員都有幾部片約在手，「鄭九組」一事是真實的，而最吃香的竟然是成奎安，經常都會撞期。龍虎武師出身的他，拍了多年戲都沒想過要大紅大紫，對他來說當演員只是一份工作作，能夠當過主角已無悔。