【破壞之王】斷水流大師兄林國斌勁有愛心　孖張耀揚到山區助學童

周星馳的作品《破壞之王》（1994），外賣仔角色由這開始深入民心，仲有跟吳孟達學的古拳法，「失戀沖喜套餐」以及人人有功練，都好經典。不過要數之最，肯定是戲中的歹角，由林國斌飾演的斷水流大師兄段水流，人稱「人間兇器」，而他在校園會議上一句︰「我係話在座嘅各位都係垃圾！」就成為電影金句。

這一句，這一幕，都早已成為經典。（《破壞之王》影片截圖）

林國斌早在80年代已經在影壇打滾，他於25歲那年入行，走到成家班當龍虎武師，故不時會在成龍的電影中演出。雖然不少人說他跟黎明撞樣，不過他多一分殺氣，故多演歹角角色。在電影上，他的戰績也不弱，跟他交過手的就有成龍、李連杰、甄子丹等，位位都是天王巨星。

重溫大師兄精彩演出

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由莫少聰帶隊，張耀揚、林國斌一同參與的送暖行動。（莫少聰微博相片）

近年他已淡出娛樂圈，有傳是有點意興闌珊，事關自小習武的他，眼見時下的動作片都靠替身和特技便拍到，空有一身好武功，而且多年來都是演反派角色，甚少擔正。故近年已轉投金融業，演戲只是為興趣，多以客串為主，包括《掃毒》、《等一個人咖啡》和《毒‧誡》等。

雖然斷水流大師兄一角，予人印象囂張，開口埋口叫人「垃圾」，不過林國斌真人其實好有愛心，近年跟莫少聰及張耀揚一齊到內地山區行善。其中一次在2018年8月，為及早替山區兒童送暖，一早就準備好食物、禦寒衣物及棉被送到當地給小朋友，而活動的名稱更非常有霸氣，叫做「踩佢老味千里送愛心2018」，跟幾位霸氣形象非常吻合。