【鬼滅之刃】九「柱」齊亮相最終卷　炭治郎、禰豆子後續故事曝光

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》席捲全亞洲，電影票房更屢創紀錄，單在日本票房已超越288億日圓，距離當地最賣座電影《千與千尋》只差約20億日圓。《鬼滅之刃》的作者吾峠呼世晴在上周推出漫畫單行本最後一集，氣勢同樣一時無兩。在今次第23卷，吾峠呼世晴補充了許多內容，讓大家可以更了解《鬼滅之刃》的角色及結局。

《鬼滅之刃》風靡全亞洲，而《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在疫情影響下都有極好票房，足以證明粉絲非常喜愛《鬼滅之刃》。（《鬼滅之刃》劇照）

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對於部份漫畫迷來說，或許當時《鬼滅之刃》的結局仍然意猶未盡，對於竈門炭治郎打敗鬼舞辻無慘後，其他的生活細節卻沒有多談，僅稱鬼殺隊解散，而世界沒有了「鬼」的威脅，竈門炭治郎及竈門禰豆子兄妹二人開始尋找屬於自己的幸福，之後故事就着墨鬼殺隊後代的生活。

雖然有「柱」的成員在與鬼舞辻無慘的戰鬥中犧牲，但最後吾峠呼世晴都讓粉絲再見到他們登場。（網上圖片）

然而上周新發布的《鬼滅之刃》第23卷的204及205話中新增了炭治郎及禰豆子的幸福生活細節，而且鬼殺隊「柱」也全數現身。在這次的後續，無論是已犧牲，還是仍健在，九「柱」全部都有出現。犧牲的「柱」會永遠在大家的心中，並為活下來的人獻上祝福，要他們好好活下去。

吾峠呼世晴在上周推出《鬼滅之刃》單行本最後一集。（網上圖片）

炭治郎與無慘的最後一戰結束後，雖然他傷勢痊癒，右眼及左手肘部以下的部位雖然再生了，但卻沒能力恢復功能，形同枯槁。在養傷這段日子，在漫畫最終話和單行本最終卷附錄，說明了炭治郎和栗花落香奈乎結成夫妻，兩人育有竈門彼方及竈門炭彥兩名孩子。而「鏑丸」及「南南東」兩隻烏鴉還成為好朋友。

至於禰豆子與我妻善逸結為夫妻，而吾峠呼世晴為兩人額外畫出兩人的「子孫」容貌。與炭治郎及我妻善逸出生入死的嘴平伊之助，他與神崎葵的的感情線有了新進展，皆因伊之助終於向女神送上禮物。

禰豆子最後與我妻善逸結為夫妻。（《鬼滅之刃》劇照）

除此之外，「蛇柱」伊黑小芭內與「戀柱」甘露寺蜜璃雖然在死前才互相表明愛意，但吾峠呼世晴讓兩人轉世到現代相遇，並結婚生子。兩者經營定食食堂，並育有5名子女。可見重生後的「蛇柱」及「戀柱」過著幸福的生活。

另外較讓粉絲驚訝的是，富岡義勇育有後代富岡義一。雖然如此，但他的結婚對象不明。