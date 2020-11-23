【鬼滅之刃】炭治郎「鬼の一刃岩」真實存在　相傳還有鬼住這裡

由日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫作品《鬼滅之刃》人氣高企，之後還被改編成電視動畫，而承接電視動畫《竈門炭治郎·立志篇》後續故事的續集電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》早前日本上映，電影成功在當地締造多個票房紀錄。

近日，日本也有一個景點也因《鬼滅之刃》的緣故而瞬間爆紅。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》創造出日本多個票房紀錄。（《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》劇照）

在電視動畫《鬼滅之刃》的初期，竈門炭治郎在某日做完生意回家後，發現全家遭鬼王鬼舞辻無慘屠殺，長女禰豆子變成了鬼。剛好鬼殺隊的「水柱」富岡義勇來到，他欲斬殺禰豆子之際，卻見識到兄妹的深厚感情。

於是富岡義勇沒有把禰豆子斬殺，還推薦炭治郎拜前鬼殺隊的「水柱」鱗瀧左近次為師。之後炭治郎受訓於鱗瀧左近次，而炭治郎的最後的訓練就是以刀把巨石刀劈開。沒想到，日本有公園內的巨石極像《鬼滅之刃》中炭治郎用來作最後訓練的巨石。

鱗瀧左近次給竈門炭治郎的最後訓練。（《鬼滅之刃》劇照）

據日本傳媒《岐阜新聞》報道，早前有一間無人機公司回顧它們過去的航拍影像時，無意間發現類似《鬼滅之刃》中被炭治郎一分為二的巨石。據了解，這巨石名為「蓮華岩」，位於日本岐阜縣瑞浪市的鬼岩公園。由於「蓮華岩」與《鬼滅之刃》中被炭治郎以日輪刀一分為二的巨石相似，於是獲得不少《鬼滅之刃》迷來這朝聖。

最後竈門炭治郎透過錆兔及真菰的協助，成功把巨石一分為二。（《鬼滅之刃》劇照）

鬼岩觀光協會也因應《鬼滅之刃》的熱潮，順道把「蓮華岩」以「鬼の一刃岩」作宣傳，更成功吸引不少《鬼滅之刃》迷來這朝聖。據鬼岩觀光協會稱，今年前往鬼岩公園參觀的人數急速上升，過去10月及11月，前住鬼岩公園參觀的人數僅約一千人，但今年受到《鬼滅之刃》熱潮影響，參觀的人數竟然暴增2倍。據說不少人都在網上詢問：「如何去『鬼の一刃岩』？」難怪鬼岩觀光協會對這現象感到又驚又喜。

除此之外，該報道還指出，鬼岩公園原來有一個與「鬼」有關的傳說。據了解，這裡曾經有一位名叫「關之太郎」的鬼。奇形怪狀的岩石再配上鬼的傳聞，讓這裡增添神秘色彩。