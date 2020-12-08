《超時空通話》影評︰細思極恐！錯手放出殺人魔　穿越劇情勁反轉

喜歡驚悚電影的觀眾，大體不會錯過最近NETFLIX出品的一部韓國電影— —《The Call：超時空通話》。朴信惠飾演的乖乖女書妍住進了陰森老宅，隨之響起的求救電話讓兩個女生產生交集。

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放在驚悚片的範疇裡，《The Call：超時空通話》算得上是比較流暢的作品。故事簡單，情節算不上複雜，看完之後還讓人意猶未盡，忍不住琢磨片尾彩蛋的深意。該片和去年一部國產劇《時空來電》（翻拍自韓劇《信號》）的設定相似，兩部作品都是通過一部電話，把現在與過去的兩個時空的人聯繫起來。

當然，《The Call：超時空通話》成在簡單，也遺憾在簡單。同樣一座老宅，正在進行的兩個時空，恐怖懸疑的故事在這裡發生，而遺憾也在於，電影把驚悚「放在了一個籃子裡」。

《超時空通話》在豆瓣網獲得7.6分、4星的中上評價（豆瓣網截圖）

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驚悚有餘，內核不足

在《完美陌生人 Perfect Strangers》中，手機是藏著無數秘密的潘朵拉盒子，而在《The Call：超時空通話》裡無線電話也引發了一場改變未來的危險遊戲。同樣是對接過去的關鍵道具，韓劇《信號》中，當代警察用無線對講機聯繫到生活在上世紀90年代的警察。兩者在時間裂縫中對話，跨時空破獲諸多案件。簡單來說，影片講述的是乖乖女和「瘋子」、現在與過去的故事。

英淑的繼母是位女巫，她每天要給女兒作法驅魔，被折磨的英淑處於「待解救」的狀態。。（《The Call：超時空通話》劇照）

影片前半段，乖乖女書妍接到英淑從過去時空打來的電話。在那個時空裡，英淑的繼母是位女巫，她每天要給女兒作法驅魔，監視她的一舉一動，被折磨的英淑處於「待解救」的狀態。與之相對，書妍的獨居生活則稍顯落寞，對於母親患病，她的情緒更為複雜。

你覺得你有資格葬在爸旁邊嗎？ 書妍

電影開頭，面對患癌母親的臨終遺願，乖乖女書妍大聲斥責。因為是母親的疏忽造成了父親的死，母女之間心有嫌隙。

這也映照了《The Call：超時空通話》的驚悚片底色，就像調光師在採訪中所說︰

書妍的世界中使用藍色調，代表著悲傷與絕望，而在英淑的世界裡則用紅色調來呈現憤怒、危險和暴力。 凡妮莎泰勒（《The Call：超時空通話》調光師）

同類型的電影裡，穿梭時空、相互救贖是常見表達。比如《超時空來電 The Caller》﹑《隔世救未來 Frequency》都是如此，《The Call：超時空通話》在前半段也不例外。

英淑擺脫繼母監視後，偷跑出去救回了書妍的父親。作為報答，書妍將繼母要殺英淑的消息告訴了她。最初，我們以為「繼母」是瘋子，後來才知道，瘋子是「繼母的女兒」。隨著英淑反殺繼母，電影進入敘事正軌，區別於之前的作品，《The Call：超時空通話》後半段落筆於被操控的犯罪，這也是《The Call：超時空通話》的亮眼筆觸。

英淑體內被封印的惡徹底解封，她殺人狂魔的一面迅速展露。（《The Call：超時空通話》劇照）

乖乖女救下本該死去的英淑，這個女孩體內被封印的惡徹底解封，她殺人狂魔的一面迅速展露。這之後，劇情發展迅猛，書妍的父親活了，叔叔和警察卻接連慘遭英淑毒手。觀眾這才發現，英淑擁有反社會人格。最後，該如何理解影片的結尾彩蛋——「母親消失、惡女從血泊中醒來。」對此，豆瓣網友樂此不疲地給出不同解讀。

就像《殺人回憶》裡，奉俊昊沒有給出明確結尾，暗示著被害者們是死於整個社會的冷漠和動盪年代的扭曲。《The Call：超時空通話》也不例外，它有「惡魔依然在人間」的隱喻。

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同時，也有不少網友表示，結尾彩蛋導致全劇崩盤。

不懂見好就收，停在母親出現前的一刻都至少圓了個可以稱為動人的結尾，偏偏還要自作聰明再剪幾個反轉。 網民

就像《幻象Mirage》﹑《隔世救未來》等影片也都有結尾反轉，但像影片《The Call：超時空通話》這種在正片已然編圓地情況下，還要畫蛇添足加個結尾，徒增漏洞，還是不反轉為好。

「惡」，不能放在一個籃子裡

觀眾除了對結尾頗有微詞，樸信惠飾演的乖乖女也被質疑籌碼太少，被全鍾瑞飾演的「瘋子」吊打。

她絕命一吼後，觀眾以為她能來個暴走反擊什麼的，然而並沒有什麼大招，導致最後的對決也變得沒有看頭。 網民

不可否認，影片對正面角色的塑造有些單薄，與之相對，創作者卻不吝於給反派細緻描摹。

就像張藝謀選出了周冬雨、劉浩存，李滄東則是選出了全鍾瑞——一位出演電影《燒失樂園》之前沒有什麼作品的新人演員。

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全鍾瑞飾演的英淑誇張且嗜血，將反社會人格對於殺人分屍滿不在乎的樣子演繹得入木三分，每一處都讓人汗毛直立、心有餘悸。她為這部驚悚電影貢獻了不可多得的恐怖元素。

這與時下影視作品中流行的「惡女」形像不謀而合。比如《魔女的契約》中的野上芽衣子，19歲時被扣上殺人罪名，出獄後對當年在法庭上作了偽證的人實施瘋狂報復。再比如，《壞人們》的女主人公是一個因深愛醫生從而轉變為偏執狂，不惜殺人的女護士；《白夜行》中的唐澤雪穗，11歲時被母親逼著出賣肉體，在心理上造成無法彌補的創傷，此後為了達到目的，可以不擇手段地傷害身邊的人…

但遺憾的是，《The Call：超時空通話》中「惡女何以惡」的問題並沒有解決。

邪靈附身固然可以算作一種解釋，但編劇強加的設定卻不經推敲。模糊不清的不只是「繼母暴虐」的真偽，乖乖女的忽視、惡女被釋放的天性以及警察的無能並不構成必然的因果鏈條。要想觀眾共情，除非大家理解。

全鍾瑞演的「惡女」無休止作惡，變換的只有翻轉。但「惡」的來源究竟是什麼卻沒有說明。一味謀求案件環環相扣的設計，最後只能陷於過度解讀、欠缺深意的泥淖裡。

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