【哈利波特】童年版「石內卜」24歲生日　長大後變高瘦型男

說起石內卜，相信許多影迷第一時間都會想起已故的英國男星Alan Rickman。然而大家又會否記得，當年在《哈利波特－死神的聖物2》中演出過童年版石內卜、Lily Evans及James Potter的年輕小演員嗎？當年這個三角關係，讓影迷對石內卜增添更多同情。早前飾演童年版石內卜的英國男星Benedict Clarke剛度過24歲生日，影迷再次對三位演員的近況感到興趣。

說起石內卜，相信影迷第一時間都會想起已故英國男星Alan Rickman。（《哈利波特》劇照）

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《哈利波特》系列電影當年捧紅了多位童星，當中包括「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）及路拔格連（Rupert Grint）三位主角。除此之外，其他演員如「馬份」湯姆費頓（Tom Felton）、「金妮」Bonnie Wright及「露娜」Luna Lovegood等，都獲得不少影迷的歡心。

《哈利波特》系列電影當年捧紅了多位童星，當中包括當中包括「哈利波特」丹尼爾烈格夫、「妙麗」愛瑪屈臣及路拔格連。（《哈利波特》劇照）

近日在《哈利波特－死神的聖物2》中飾演童年版石內卜的英國演員Benedict Clarke剛度過24歲生日，許多網民引用石內卜在電影的經典對白「Always」留言及為他送上生日祝福，還直言時光飛逝，當年這位在最後一集出現的小演員，已經長大成人。除此之外，有粉絲還特地尋找當年飾演Lily Evans及James Potter的小演員，未知三人近況如何呢？

如今24歲的Benedict Clarke，當年劇組到他所讀的Latymer Upper School甄選，當年他獲邀為童年版James Potter及石內卜試鏡。之後他獲導演David Yates接見，並與最終飾演童年版Lily Evans的英國女星Ellie Darcey-Alden試鏡對手戲，最後兩人均雙雙獲選。

Benedict Clarke飾演童年版「石內卜」。（《哈利波特》劇照）

長大後的Benedict Clarke保留著瘦長的臉型，有不少影迷認為他跟在《怪獸與葛林戴華德之罪》飾演童年版葛林戴華德的演員Jamie Campbell Bower有點相似。雖然Benedict Clarke生活保持低調，但還是吸引許多《哈利波特》到其社交平台Instagram留言，祝福他24歲生日快樂。

原來當年Benedict Clarke與Alan Rickman非常有淵源，兩人的角色同為石內卜外，原來Latymer Upper School都是Alan Rickman曾入讀的中學，而且兩人也在Hammersmith的同一地區出生。

Ellie Darcey-Alden及Benedict Clarke分別飾演童年版的Lily Evans和石內卜。（《哈利波特》劇照）

至於當年飾演Lily Evans的Ellie Darcey-Alden如今已經21歲，她除了是演員外，還是模特兒及職業舞者。Ellie Darcey-Alden去年曾與Benedict Clarke團聚，並上載兩人的合照；至於飾演James Potter年輕版的英國男星Alfie McIlwain，他在完成《哈利波特－死神的聖物2》後就直接退出影壇。

飾演童年版James Potter的Alfie McIlwain在完成《哈利波特－死神的聖物2》後就直接退出影壇。（《哈利波特》劇照）