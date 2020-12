【哈利波特】魔法世界《預言家日報》有得買　麻瓜都可率先預訂？

在《哈利波特》的魔法世界裡,《預言家日報》(The Daily Prophet)是英國魔法世界的第一大報,而英國的巫師主要透過這報紙來獲取資訊,也有不少魔法部的員工及霍格華茲的學生會訂閱這報章。身為「麻瓜」的大家,也即將可以擁有一份《預言家日報》。

在電影中出現的《預言家日報》,現實世界終於可以購買。(《哈利波特》劇照)

這份現實版的《預言家日報》,由負責電影平面藝術的設計團隊MinaLima負責。全份報紙合共有12頁,其頭版及內容跟第五集《哈利波特—鳳凰會的密令》(Harry Potter and the Order of the Phoenix)時觀眾所看到的一樣,以「The Boy Who Lies?」(說謊的男孩?)為頭版,完全是電影道具的水準。

由於現實版的《預言家日報》由大師Eduardo Lima親手製作,利用金箔製成的「P」字動感十足,真的像電影版會動的《預言家日報》,所以現實版的《預言家日報》價值不菲,一份的報紙售價為399英鎊(約4,165港元),「麻瓜」可以從MinaLima的官方網站訂購。

現實版的《預言家日報》由大師Eduardo Lima親手製作。(網上圖片)

在電影中,《預言家日報》缺乏誠信,其發布的新聞時常充滿偏見或誤導。在《哈利波特—火盃的考驗》時,Rita Skeeter為了獲取八卦新聞,不惜變成甲蟲去偷聽他人對話內容,並發布數篇虛假或不實的報導。她當時曾表示:「《預言家日報》的存在是為了推銷她自己。」

此外,這份報紙也曾成為魔法部的宣傳工具,例如魔法部部長Cornelius Fudge曾利用《預言家日報》來詆毀鄧不利多及哈利波特。值得一提的是,金妮衛斯理後來成為了《預言家日報》的魁地奇記者。

Rita Skeeter為了獲取八卦新聞,在《哈利波特—火盃的考驗》變成甲蟲去竊聽他人對話。(《哈利波特》劇照)