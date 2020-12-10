【賭俠】盤點十大經典對白　最出色一句唔係來自星爺劉華

1990年上映的《賭俠》為年度票房亞軍，大收4030萬，僅輸給同樣由周星馳主演的《賭聖》，戲中星爺再次飾演「賭聖」，與劉德華扮演的「賭俠」陳刀仔合作無間，笑位一浪接一浪全無冷場，相信不少影迷都重溫過這部經典無數次，趁電影上映30周年，小編為大家盤點十大經典對白，真係句句都有聲！

陳刀仔在祖屋門外Chok晒甫士傷春悲秋，此時科威特人準備出場點醒佢。（電影截圖）

還記得《賭神》中，陳刀仔成為賭神徒弟前，常常被住在附近豪宅的科威特人恥笑，作為續作的《賭俠》中這條線就仲有下文，講到科威特人的豪宅被「賭神」高進的好友上山宏次買下給陳刀仔入住，風水輪流轉，陳刀仔後來返回祖屋，發現科威特人竟然租下祖屋的地下居住，雖然變得潦倒，但聲大夾惡的性格沒變，依然鬧爆陳刀仔。

「聽日我就要返科威特，同薩達姆搏命！」，科威特人好霸氣。（電影截圖）

電影後期講到陳刀仔無法證明自己是賭俠，仲輸光身家給奸角「侯賽因」，正當他跟星爺吐苦水時，科威特人又再出場，仲講到一番發人深省的對白：「你兩個係咪男人嚟㗎，依家我哋科威特人國家都冇咗，我哋都未驚過，你睇你似乜，聽日我就要返科威特，同薩達姆搏命，早就話你條契弟冇膽，中國人係冇用㗎！」

陳刀仔間祖屋都好經典。（電影截圖）

這番話啟發了陳刀仔，讓他鼓起勇氣再去挑戰侯賽因，最後成功奪回「賭俠」之名。這段劇情不得不佩服王晶的編劇功力，當年《賭俠》上映時正值波斯灣戰爭，科威特力抗實比強N倍的伊拉克，將國際大事融入無厘頭喜劇，但又別有一番意義。

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