盤點十對荷里活餅印母女　44歲奧斯卡影后與21歲女兒激似雙胞胎

現年44歲的奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）平時經常透過社交平台與粉絲分享日常點滴，她早前在Instagram分享與21歲女兒的合照，獲許多網民留言，並指兩人十足雙胞胎一樣，非常相似。

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麗絲韋花絲潘演在7歲時出道，當時她是一位模特兒。之後她參演過不同類型的電影及電視劇，更憑《弦途有你》成為奧斯卡影后。（《弦途有你》劇照）

現年44歲的麗絲韋花絲潘在1991年出道，當年她參加公開試鏡，意外成為《The Man in the Moon》電影女主角，她在戲中飾演一名14歲的鄉村姑娘。當時她的演出獲著名影評家Roger Ebert大讚：「她的螢幕初吻是我看過的電影中其中一幕最完美的場景。」之後麗絲韋花絲潘憑電影獲角逐青年藝術家獎最佳女演員獎。

麗絲韋花絲潘（右）早前在Instagram分享與21歲女兒Ava的合照。（Reese Witherspoon Instagram 圖片）

嶄露頭角的麗絲韋花絲潘，之後還為《阿森一族》配音，並繼續演出不同類型的影視作品。最終她憑劇《律政可人兒》及《呢個校園選乜鬼》獲提名為金球獎最佳女主角。直到2005年，她終憑《弦途有你》首奪奧斯卡、金球獎、美國演員工會獎及英國電影學院獎最佳女主角寶座。

麗絲韋花絲潘在憑2001年上映的喜劇《律政可人兒》紅遍全球。（《律政可人兒》劇照）

麗絲韋花絲潘早前在Instagram分享與21歲女兒的合照，並寫道：「事實是，我要拜託她穿上一樣的假期毛衣，大家不覺得可愛嗎？」從照片可以見到，她與女兒穿著一樣款式，但不同顏色的聖誕節主題毛衣，而兩人的造型及長相近乎一模一樣，頓成為網民熱話，甚至有網民指兩人十足雙胞胎一樣。

麗絲韋花絲潘憑1999年上映的《呢個校園選乜鬼》獲提名為金球獎最佳女主角。（《呢個校園選乜鬼》劇照）

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