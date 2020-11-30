西班牙選美冠軍獲封最美「龍女郎」　曾激吻成龍拍完三部港片消失

歷年來在成龍電影作品出現過的美女多不勝數，云云「龍女郎」中不乏大明星，例如張曼玉、王祖賢、邱淑貞、梅艷芳、楊紫瓊及林青霞等，都是港產片史上的響噹噹人物。不過有位擁有絕色美貌的「龍女郎」，多年來都被忽略，來自西班牙的她是選美冠軍，三度與成龍合作仲有激吻場面，但之後就在香港電影界消失，究竟係邊個？

羅拉芳娜是西班牙選美冠軍，曾代表國家出戰世界小姐。（IG圖片）

於阿利坎特出生的羅拉芳娜 （Lola Forner），19歲時獲選為西班牙小姐冠軍，之後代表國家參加世界小姐及歐洲小姐，並藉此加入演藝界。在家鄉拍過幾部電影後，羅拉芳娜於80年代初來港發展，與成龍合作演出電影《A計劃》，之後接連演出《快餐車》與《龍兄虎弟》，三度成為「龍女郎」。

羅拉芳娜當年出現在成龍的電影令人驚艷。（電影截圖）

更多羅拉芳娜在港產片的精彩場面

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當年觀眾對這位樣貌標緻的異國美女留下深刻印象，羅拉芳娜在成龍的電影佔戲不少，其美貌亦令人驚艷，可是面對競爭激烈的80年代港產片界，身為洋人又不懂廣東話，始終未能在這個圈子大展拳腳。拍過3部片後，羅拉芳娜就返回西班牙發展。

網上流傳羅拉芳娜（右）的近照，現年60歲的她風采依然。（IG圖片）

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往後羅拉芳娜拍下不少影視作品，到2008年便消失於幕前，完全銷聲匿跡。有指她早於90年代便下已嫁人，婚後育有一子一女，相信脫離演藝圈後，專心當個幸福少奶奶。有報道指，年前成龍到西班牙宣傳電影《十二生肖》時，曾與羅拉芳娜聚舊，女方盡地主之誼請他吃飯，交情多年未變。