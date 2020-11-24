港產片史上最強打女　63歲羅芙洛變美魔女IG曬裸照

港產電影以動作片聞名世界，好身手的男演員比比皆是，但數打女就相對少得多，觀眾熟悉的有楊紫瓊、胡慧中、大島由加利、惠英紅、李賽鳳、楊麗菁及西脇美智子。

羅芙洛在《皇家師姐》跟楊紫瓊演拍檔，展現好身手令觀眾留下深刻印象。（電影截圖）

重溫羅芙洛港產片演出

不過講到最好打，應該要數來自美國的羅芙洛（Cynthia Rothrock），13歲便學習空手道的她，是1981至1985年連續5屆世界空手道套路及器械冠軍，精通刀槍劍棍，還擅長虎爪，龍爪手，螳螂拳，鷹爪，蛇拳及八卦掌，在跆拳道，空手道，搏擊，以及中國武術等六大派系功夫中都拿到高段位，是位頂級高手。

成龍都向羅芙洛畀Like！（FB圖片）

荷里活巨星Chris Pratt都識羅芙洛。（FB圖片）

羅芙洛於上世紀80年代中被發掘加入港產片界，第一部參演電影為《皇家師姐》，跟女主角楊紫瓊一同飾演女警，其好身手不讓楊專美，令觀眾留下深刻印象。之後羅芙洛參演了《富貴列車》、《魔翡翠》及《霸王花》等電影，雖然並非主角，但每一部都展現其出色功夫，面對洪金寶、成龍等大哥都毫無懼色，成為80年代動作片的一個Icon。

現年63歲的羅芙洛保養得非常好

更多羅芙洛近照

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1993年後羅芙洛淡出香港電影圈，回美國拍戲及教授武術，她參演了近30部B級動作電影，在這個界別中打響名堂，多年來長拍長有。現年已63歲的她保養得宜，好身手與好身材都一往如昔，她經常更新社交網站，仲會大膽分享全裸照，果然心境年輕，整個人都會保持得更年輕。