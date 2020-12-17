【黑豹2】明年夏天開機拍攝　傳Marvel兩大方案交代「黑豹」後事

迪士尼上星期四舉行了投資者大會，宣布了多項計畫，其中最矚目相信要數Marvel電影宇宙的未來作品，目前Marvel Studios合共有25項計畫，其中12部為電影，另外13部則是Disney+的影集，而所有作品將在2023年底前完成。至於粉絲最為擔心的《黑豹2》，Marvel Studios明確表明不會用電腦特效重製查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）的黑豹形象，那麼《黑豹2》會如何發展呢？

Marvel Studios明確表明不會用電腦特效重製查特域克保斯曼的黑豹形象。（《黑豹》劇照）

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據了解，《黑豹2》原定安排在明年3月開拍，可是「黑豹」查特域克保斯曼突然因大腸癌病逝，這讓Marvel Studios需要重新計劃此事。早前曾傳出電影將會在明年7月開機拍攝，然而日前傳出電影的最新拍攝時間為明年6月，而電影的上映時間則為2022年7月8日。

《黑豹2》將在明年6月開機拍攝，而上映時間則為2022年7月8日。（《黑豹》劇照）

相信目前最多影迷擔心的是《黑豹2》在沒有查特域克保斯曼演出下會如何發展？近日有知情人士指出，有傳劇組目前有兩大方案處理查特域克保斯曼所留下的黑豹。據Mikey Sutton稱，第一個方案是直接在戲中指出「黑豹」帝查拉因病離世：「至於是否因癌症離世，我不會太在意，但這是最有可能的一種做法，向這位演員致敬，並告知大眾，即使是超級英雄，他們都會死於疾病。」

至於第二個方案則指「黑豹」帝查拉在一場戰鬥中戰死，而殺死他的人是納摩（Namor）或末日博士（Doctor Doom）兩者其一。可是Mikey Sutton認為，Marvel Studios會較大機會採用第一個方案。