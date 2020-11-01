刻在你心底的名字｜傳Netflix買下版權　影迷出千元求入戲院欣賞

台灣同志愛情電影《刻在你心底的名字》，由柳廣輝執導，陳昊森、曾敬驊、邵奕玫等人主演，早前在香港國際電影節上映兩場，兩場入座率都爆滿。《刻在你心底的名字》更成為今屆同志影展開幕電影，同樣只得兩場，一票難求，令影迷都爭崩頭啊！

《刻在你心底的名字》口碑極好。（電影劇照）

翻開紀錄，《香港國際電影節》的票價為$95（$85加$10手續費）一張，同志影展票價略貴一點，$150一張，因為此乃套票，包含戲票一張以及飲品一杯，等到11月21日就有得睇在圓方戲院欣賞，官方更加上「只上兩場絕不加場」的hashtag。

早前「同志影展」的Facebook都有講到：「只上兩場絕不加場。」（網上擷圖）

據同志影展公關表示：「《刻在你心底的名字》為今屆同志影展開幕電影，兩場30分鐘就已經賣晒。」早前有消息指出《刻在你心底的名字》在香港暫時都未有安排正式上映場次，很有機會不會在香港發行，更有傳聞講到Netflix已經買下放映版權，令一心想入場觀賞的朋友大為緊張，故出現一票難求的情況！

今日有網上消息睇到有人出價$2,000求《刻在你心底的名字》的戲飛。（電影劇照）

今午（31日）網民發現有影迷在網上求飛，由$800兩張飛到$1,200甚至乎$2,000都肯出價，唔怕你唔敢放，只怕你冇飛賣！該位影迷更寫明「只要你有飛，價錢可議。」出價闊綽程度驚人，價錢直頭媲美睇到一場演唱會！

另外在台灣方面，今日（31/10）舉行2020台灣同志遊行，再到MUVIE CINEMAS有彩虹影展，最後會舉辦映前映後問題環節，出席的包括有：監製瞿友寧、導演柳廣輝、陳昊森、邵奕玫、法比歐以及林暉閔等人。

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《刻在你心底的名字》更獲得多個金馬獎提名，包括：最佳男配角（戴立忍）、最佳新演員（陳昊森）、最佳攝影、最佳原創電影音樂以及最佳原創電影歌曲等5個獎項，結果將在11月21日揭曉！