職業特工隊｜湯告魯斯片場爆粗鬧足3分鐘　「唔跟規矩就X的滾蛋」

由荷里活男神湯告魯斯主演的大片《職業特工隊》第7、8集，自開拍以來困難重重，自從在威尼斯停機，湯告魯斯被困酒店，再隔數月重返疫區意大利開機拍攝，更有指出他豪花50萬英鎊（約522萬港元）包郵輪載劇組直抵挪威到當地工作，全是為了可以順利拍戲兼大大減低劇組感染新冠肺炎的機率，不過10月還是因為至少有12人確診需再度延拍。

新冠肺炎全球肆虐，意大利因應疫情將北部多個城鎮「封城」，早前在威尼斯拍攝《職業特工隊》（Mission: Impossible）第7集的湯告魯斯（Tom Cruise）亦受到影響。（《職業特工隊：叛逆帝國》劇照）

近日據外媒《The Sun》報導，湯告魯斯在片場火氣十足，連環爆粗大鬧工作人員，原來是因為見到有兩位工作人員在電腦螢幕前靠得太近，累積到壓力爆燈的他即時破口大罵將近3分鐘，他：「我們正處於黃金時期，因為我們的堅持他們才能返回荷里活拍戲，因為他們相信我們以及信任我們的工作。我晚晚都在他X的片場、保險公司以及製片人講電話，他們正緊盯着我們同時要我們拍好套戲，我們正在提供上千個的工作機會，你們這群X的混蛋！我不想再見到同樣事情發生！再也不想！如果你不跟規矩，我就會炒你，要是再俾我看到，你就X的滾蛋吧！」

湯告魯斯嬲爆狂鬧：「你可以跟那些失去家園的人講，他們失去了工作機會是因為我們停工！我們不會停拍這套他X的電影！」（擷圖）

雖然湯告魯斯連番爆粗大罵，但正因為有他的堅持劇組才可以再度復工，不少影迷都有留言大讚「湯告魯斯是正確的」、「知道有人說他很癡線，但正因如此就人們才能有工開」、「點可以唔愛呢個男人」、「發自內心的尊重他」和「由第一日已經冇戴口罩，但我會為了你而戴」等等。

實際上湯告魯斯不想電影再停工而增加成本燒錢，同時製造就業機會，為了大家可以順利有工開是十分令人感動的行為。

據知湯告魯斯必定會戴好口罩防疫。（網上圖片）

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