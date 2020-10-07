妮歌潔曼仍回味前夫湯告魯斯11年婚姻　拍《大開眼戒》夜夜笙歌？

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金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）由澳洲到荷李活發展，成名的關鍵之一是與票房巨星湯告魯斯（Tom Cruise）結婚，兩人除了合演《雷霆壯志 Days of Thunder》墜入情網外，也又合作了《大地雄心 Far and away》和《大開眼戒 Eyes Wide Shut》兩部電影。其中《大開眼戒》講述他們扮演的夫妻被捲入性愛與背叛的冒險，外界不免好奇他們私下是否也像片中一樣各有各玩、感情早現裂痕？
事隔多年，妮歌最近接受訪問時堅稱他們戲裡戲外的關係並不相同，拍攝《大開眼戒》時彼此仍然相當Sweet，就算該片從原定3個月煞科一路拖到拍足一年半至完。下戲之後他們還是會一起找樂子，尤其是半夜3點唔瞓、走去鬥車，正常應該冇人陪佢癲。
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妮歌坦言想一齊拍《大開眼戒》，純粹是希望能夠和最被推崇的導演寇比力克（Stanley Kubrick）合作，而且同心愛的老公一齊，下了戲就可以即刻鬆吓去wet，誰不會點頭？她形容自己很年輕就走近婚姻，25歲就收養了囡囡Isabella、開始升格人母，因此她的生活就是工作與家庭，沒有其他。所謂晚晚開Party、夜夜笙歌之類的傳聞，在她當時的生活並不存在，她生活的重心就只有湯佬同小朋友。
關於湯告魯斯的婚姻，外界常感到充滿神秘，他與妮歌潔曼結婚10年後離異，也總是有「合約到期分手」之類的傳聞，妮歌雖然提出了自己的說法，恐怕還是很難令人盡信。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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