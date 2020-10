妮歌潔曼仍回味前夫湯告魯斯11年婚姻　拍《大開眼戒》夜夜笙歌？

金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)由澳洲到荷李活發展,成名的關鍵之一是與票房巨星湯告魯斯(Tom Cruise)結婚,兩人除了合演《雷霆壯志 Days of Thunder》墜入情網外,也又合作了《大地雄心 Far and away》和《大開眼戒 Eyes Wide Shut》兩部電影。其中《大開眼戒》講述他們扮演的夫妻被捲入性愛與背叛的冒險,外界不免好奇他們私下是否也像片中一樣各有各玩、感情早現裂痕?