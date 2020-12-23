《神奇女俠1984》台灣上映三大原因惹負評？文戲多打戲少非致命傷

DC宇宙下的虛構角色神奇女俠（Wonder Woman），2017年推出首部電影，不但票房破八億美元佳績，也讓女主角姬嘉鐸（Gal Gadot）知名度大開，讓許多網友拜倒在「女神」魅力下，睽違三年集結眾人期待，DC在台灣於17日推出續集《神奇女俠1984》， 三個月內創下18783筆討論，上映後更登上「網路口碑英雄片」聲量排行榜首。

由於電影第一集創下高評價，台灣網友們對《神奇女俠1984》期待度更高，批評也隨之而來，在PTT更出現不少負評，其中原因為何？

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從《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察《神奇女俠1984》上映過後的網路熱門關鍵字，有許多網友期待是充滿「動作」戲的英雄片，但裡頭的武打「不夠」，劇情安排「邏輯」、「不行」，讓人看了「尷尬」、「可惜」、「失望」等，甚至有人發文問跟先前負評頗多的改編強檔電影《魔物獵人》要看哪一部，引起留言熱議「我選擇死亡」、「有玩魔物或懂魔物選1984，沒有選魔物，反正看完都很不爽」。

整體來說網友不滿意的三大點如下：（點圖放大↓↓↓）

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分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月17日至2020年12月20日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『神奇女俠1984』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

《神奇女俠1984》在台灣上映後登上「網路口碑英雄片」聲量排行榜首。 （DailyView網路溫度計授權使用／分析期間： 2020/09/22~2020/12/20）

《神奇女俠1984》網路關鍵字有部分針對劇情跟動作戲的負面討論。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎/熱門關鍵字(分析期間： 2020/12/17 - 2020/12/20 ) ）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】