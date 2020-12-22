【神奇女俠1984】35歲姬嘉鐸身材火辣　一周五天高強度訓練曝光

由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984），電影原本在本月17日上映，可惜本港的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，戲院重開無期，香港的DC粉絲需要繼續等待。雖然暫時未能觀賞姬嘉鐸在戲中的英姿，但大家可以趁此機會，把自己訓練成神奇女俠，為迎接《神奇女俠1984》做足準備。

姬嘉鐸的完美身材在戲中完美展露。（《神奇女俠1984》劇照）

最新5G手機12 Pro隨時屬於您！投選「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，內容寫得最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案就可以成為巨獎得主啦！

將姬嘉鐸變成神奇女俠，除了有賴導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）、服裝及造型設計團隊外，還全靠瑞典籍教練Magnus Lygdback的訓練。他解釋：「我們並不是追求最多的肌肉量，相反是以結實為基礎，所以我們讓姬嘉鐸保持活動，並以不受傷的訓練為前提。」

雖然《神奇女俠1984》仍未能在香港上映，但大家可以先嘗試姬嘉鐸的高強度訓練。（《神奇女俠1984》劇照）

除了訓練外，他還為姬嘉鐸安排了一個嚴格、蛋白質含含量極高的飲食餐單，當中包括羊肉、魚肉、雞肉、有機牛肉、蔬菜及「慢速複合碳水化合物」等。Magnus Lygdback還詳細解釋如何把飲食結合訓練，從而協助姬嘉鐸增加新陳代謝。姬嘉鐸需要每天吃五餐，並維持四天，其中三餐她可以自由選擇。之後她每天還需要花一小時在健身室訓練上，一周需要訓練五天，認真厲害。

Magnus Lygdback除了是姬嘉鐸的健身教練外，同時也是新仕羅拉Alicia Vikander的健身教練。（Magnus Lygdback Instagram 圖片）

點擊下圖即睇「神奇女俠」姬嘉鐸的訓練安排！