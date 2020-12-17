神奇女俠1984｜華納谷宣傳3分鐘片段任睇　迷你姬嘉鐸Lily勁搶鏡

DC超級英雄片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984／WW84）將於25日在HBO Max上架，今早（16日）華納兄弟（Warner Bros.）YouTube頻道公開一條3分半鐘《神奇女俠1984》的片頭，勁吊粉絲戲癮！

《神奇女俠1984》將於25日上映。（電影劇照）

據知新片正是《神奇女俠1984》的片頭，先由飾演年輕版神奇女俠的童星Lilly Aspell出場，她一出場已經跑山跳海，事關她正參加亞馬遜族的奧運會，亞馬遜族的奧運會就是「奧運會及《Ninja Warrior》的混合版」，當中包括普通障礙賽、騎馬障礙賽以及不同類型的挑戰項目等，相信觀眾極快就會被Lilly Aspell吸引着！

Lilly Aspell除了打戲做得好之外，文戲一樣了得，她做戲的微表情細膩到位，絲毫不差過其他演員。（影片擷圖）

片中講到Lilly Aspell正在列隊跟其他成年人一同競賽時，戴安娜的阿姨Antiope將軍跟她說：「我見過即使是最有經驗的戰士也要謙虛地競賽，戴安娜。」年輕版的神奇女俠滿有信心回應：「我可以做到。」阿姨再提醒她：「做到你最就可以了，還有記住偉大不單單是你所想想，調整你自己的速度並觀看。」

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然後在打響鑼聲後，小戴安娜就應戰向前衝，既要跳過一支支高柱，又要跑得快，最後更要跳下海，不過短片就未有公布小戴安娜的競賽結果，鏡頭一轉變成了姬嘉鐸（Gal Gadot）在懲罰壞人以及救人，更有遇上「豹女」Kristen Wiig，被她大讚自己所着的豹文高跟鞋好有型，笑言自己很喜歡動物紋圖案，兩人在戲中將會從朋友變成敵人，想睇更多片段就要等到電影上架喇。

點擊睇《神奇女俠1984》片頭：

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