【神奇女俠1984．專訪】1917比2020更悲傷？續集年份背後有玄機

今年全球電影圈受到新冠肺炎（COVID19）疫情的影響，不僅許多歐美盛大頒獎典禮無法順利舉辦之外，就連期待已久的年度商業大片都宣布撤檔或乾脆直接上串流平台，像是一延再延的DC改編超級英雄電影《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）便是最大的例子。

《神奇女俠1984》背景設定於距離首集第一次世界大戰已過將近70年後，劇情描述Diana雖然能力日益強大卻保持低調，一邊修復古文物，一邊隱姓埋名地執行她超級英雄的義舉，但運用所有的智慧、力量、勇氣，挽救人類遠離因自身慾望所引發的滅亡，影迷不僅能在電影中看到Diana更深切體會平凡人的生活外，亦可以感受到她失去Steve後，那脆弱需要被療癒的心情。

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說了那麼多，雖然因為疫情的關係，編輯很可惜沒辦法親自出國為各位帶來更多貼身專訪，但卻從現身「連線視訊訪問」的導演Patty Jenkins，演員姬嘉鐸（Gal Gadot）以及「豹女」姬絲汀慧（Kristen Wiig）那裡聽到不少《神奇女俠1984》的秘密和幕後花絮，快來聽聽他們怎麼說！

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訪問來到尾聲，導演Patty Jenkins、姬嘉鐸、姬絲汀慧期待這部片能在聖誕檔期帶給大家力量，並也透露了共同的聖誕願望便是：「平安健康，快快樂樂。」

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