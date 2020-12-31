中法競賽研究「超級士兵」？　強化體能抵受酷刑直逼美國隊長

在2011年上映的《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger），講述戲中原本非常平凡的Steve Rogers，因一次機會，注射了由Abraham Erskine所研發的「超級士兵血清」，讓他變成了「美國隊長」。當以為是電影情節時，然而近日有外國傳媒報道，「超級士兵」或真的會在現實世界出現。

在《美國隊長：復仇者先鋒》，Steve Rogers注射了由Abraham Erskine所研發的「超級士兵血清」而成為美國隊長。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，法國軍事倫理委員會在本月初發表的報告，已獲准法國軍方研發「超級士兵」，包括醫療、人造器官與植入裝置的輔助，從而增強士兵的身體、認知、感知能力及心理能力等。當中心理能力包括抵受痛楚的能力、透過電腦提高他們的認知能力、通過夜間及紅外線增強感知能力，及加強他們面對酷刑時的心理狀況，甚至讓士兵擁有定位追蹤或與武器系統及其他士兵互相連結的能力。

只會在科幻電影出現的「超級士兵」計畫，或有機會在現實世界出現。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

法國防部不排除植入裝置

法國軍事倫理委員會稱，法國應在軍事領域上保持優勢，從而有效面對一系列的戰略挑戰。委員會又指出，所有的實驗必須遵守軍隊規範及人性準則，所以禁止透過任何形式影響士兵在使用武力或人道感知上的判斷。法國國防部長Florence Parly也表示，目前計畫並不包括植入裝置等侵入式的強化手段，但不否認未來會考慮相關計畫：「我們需要面對現實，無論未來發生甚麼事，我們都需要做好準備。」

還記得今年初上映的《喋血戰士》嗎？戲中雲迪素獲注射了納米活性血液而變成了改造人。（《喋血戰士》劇照）

倫敦國王學院（King's College London）教授Michael Clark接受英國《太陽報》訪問時指出：「我們已經到達可以處理人類基因的情況，從而讓他們有更強的力量、耐力及其他在動物身上所試驗的東西。正如我們對家畜所做的實驗時，得到的正面反饋，我們現在可以精確地對人類作實驗。」

在《喋血戰士》中，電影當時解釋血液中的納米兵團能幫助傷者自我復原。（《喋血戰士》劇照）

美國爆中國都開始研發超級士兵

然而，在法國公布類似消息前，美國國家情報總監（Director of National Intelligence）John Ratcliffe早在本月3日在《華爾街日報》的專欄曾指，中國都計劃類似的實驗：「美國情報顯示，中國對解放軍進行人體測試，希望藉由改造人類的基因與生物機能，培育出一個體能、智力、戰鬥力及反應能力更高的『超級士兵』。」他批評這做法，更警告：「北京在追求權力時沒有道德界線。」不過中國方面已經否認有關說法，並呼籲美國政客︰「應停止生產與散播政治病毒與謊言」。

美國國家情報總監John Ratcliffe稱中國已經對解放軍進行人體測試。（Getty Images）

除此之外，美國有線電視新聞網在2016年曾報道，美軍曾斥資數百萬美元購買先進植入裝置，能使人腦直接與電腦通訊。當時美國國防高級研究計劃局（Defense Advanced Research Projects Agency）希望透過這植入裝置，除了讓人腦及電腦互相交流外，還希望可以讓戰鬥中失明與失聰的士兵，能重見光明與重獲聽力。