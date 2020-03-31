【喋血戰士】超現實科技有望成真　十年後可對抗冠狀病毒大流行？

由雲迪素（Vin Diesel）主演的《喋血戰士》（Bloodshot），故事講述一名精英士兵遭一名科學家注射納米活性血液而成為改造人。沒想到，這種看似只會在電影出現的超級科技，或者有望在現實世界中出現。

雲迪素及Sam Heughan在《喋血戰士》中的角色都是經過改造的改造人。（《喋血戰士》劇照）

雲迪素在《喋血戰士》中飾演精英士兵Ray Garrison，他因一次事故死亡，並成為Emil Harting博士的實驗對象。之後，Ray Garrison被博士注射了納米活性血液，而成為改造人。他擁有各種傳統超級英雄的技能，除了力大無窮外，他還可以透過體內的納米機器人自動復原。

血液中的納米兵團幫助傷者自我復原。（《喋血戰士》劇照）

由於《喋血戰士》包含了科幻及漫畫元素，因此大家很容易忽略了納米機械人科技的真確性。然而，原來這項技術並非遙不可及，還有可能會在未來十年內出現。根據《IFL Science》在2015年發表的一份報告，雖然納米機械人應用在醫學上仍處於測試階段，但有科學家已開始研究這項技術。當時的測試主要圍繞使用納米機械人來消滅人類體內的癌細胞。研究人員認為，納米機械人將能夠找出人類體內最需要幫助的地方，而直接提供幫助。不少研究人員都希望，這技術能夠幫助治療其他健康問題，甚或在將來能用於抵抗冠狀病毒等全球大流行。雖然技術具前瞻性，但要普及化應用這項技術在醫學領域上，還需要十年或更多的時間。

雲迪素被注射了納米活性血液，因而變成了改造人。（《喋血戰士》劇照）

而由聖地亞哥加利福尼亞大學在2018年出版的《科學─機械人學》的報告中，該研究指出研究員透過納米機械人成功在實驗過程中清除血液中的一種「超級細菌」金黃色葡萄球菌和毒素。測試結果發現，用納米機械人清理約5分鐘後，血液樣本中病菌與毒素的濃度比減少了3倍。這種納米機械人是由黃金納米線製成，闊度是人體頭髮的1/25。黃金納米線在超音波的影響下，可以像天然細胞一樣在血管中移動。假而時日，相信納米機械人科技將漸漸變得普及。

Guy Pearce（左）飾演的Emil Harting博士把雲迪素飾演的Ray Garrison改造了，讓他成為復仇的終極武器。（《喋血戰士》劇照）