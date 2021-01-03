謝拉力圖再開腔力挺《自殺特攻》導演版　回應回歸DCEU的可能性

曾在DCEU電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）飾演小丑的謝拉力圖（Jared Leto），他早前接受外國傳媒訪問時談到回歸DCEU，再次飾演小丑的可能性。除此之外，他又談到其主演的Marvel電影《魔比煞》（Morbius）。

謝拉力圖曾憑《續命梟雄》勇奪第86屆奧斯卡最佳男配角獎。（《續命梟雄》劇照）

現年49歲的謝拉力圖，他憑《續命梟雄》（Dallas Buyers Club）中的變性愛滋病患者一角，勇奪第86屆奧斯卡最佳男配角獎。然而這個金像獎並未有為他帶來即時的作用，他在三年後才推全出新作品《自殺特攻：超能暴隊》。當大家都期待他在戲中的表現時，卻意外地讓觀眾大跌眼鏡。之後就傳出原來他飾演的小丑遭刪去不少戲份，網上繼出現拯救《正義聯盟》導演版後，再一次出現拯救《自殺特攻：超能暴隊》導演版的呼籲。

謝拉力圖在戲中的演出惹來不少批評。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

早前謝拉力圖接受外媒《Variety》訪問時談到回歸DCEU的可能性。他直言：「很難對這角色（小丑）說不。」他續補充，這是罕有沒有規範的角色，你可以盡情發揮。其實謝拉力圖在《自殺特攻：超能暴隊》渡過了一段艱辛的歲月，皆因電影在2016年上映時，由謝拉力圖所飾演的小丑就遭到最多劣評。然而電影的導演David Ayer就力挺謝拉力圖，並指出他完成了「偉大的工作」，可是他大部份的演出「至今都看不到」。於是網上突然傳出拯救Ayer版的《自殺特攻：超能暴隊》聲音。

雖然未知謝拉力圖會否再次飾演小丑，但他的小丑則證實在《正義聯盟》導演版中存在。（《正義聯盟》導演版劇照）

謝拉力圖也不諱言想見到導演版的《自殺特攻：超能暴隊》：「我希望他（David Ayer）可以完成他的夢想，製作這些電影時總會遇到困難，因為它就是充滿高壓，而且需要在短時間作很多決定。我要向導演、監製及電影製作商致敬。」他還表示，電影製作是在短時間把作品呈現出最好狀態：「你永遠不會在完美的事物入手，這是一場在短時間內把自己的狀態去到頂峰的比賽。」相信如今網民亦期待華納兄弟會像允許公開《正義聯盟》導演版一樣，讓《自殺特攻：超能暴隊》導演版面世。

謝拉力圖也不諱言想見到導演版的《自殺特攻：超能暴隊》。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

除此之外，謝拉力圖又談到他的Marvel電影《魔比煞》。原定在去年7月上映的《魔比煞》，因新冠肺炎疫情影響，電影最終延至今年3月中上映。謝拉力圖率先預告電影充滿歡樂，但有帶點恐怖：「這是一部類似《化身博士》的電影，既有野心，又充滿歡樂，有時還帶點恐怖元素。」相信Marvel影迷都同樣非常期待。