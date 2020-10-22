【正義聯盟】導演版官方名稱確定　傳「小丑」謝拉力圖要參加補拍

影迷成功爭取的導演版《正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）將在明年HBO Max上線。日前有外國傳媒報道，指飾演小丑的謝拉力圖（Jared Leto）需要補拍。除了他之外，外媒還公布了其他需要參加補拍的演員。

由薩克薛達執導的《正義聯盟》正式名稱都確定，如今官方名稱為《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）。（IMDb 圖片）

在2017年上映的《正義聯盟》，原導演薩克薛達（Zack Snyder）因家庭因素而被迫退出電影製作，最終改由《復仇者聯盟》導演佐斯韋頓（Joss Whedon）接替其工作。在接替薩克薛達職務後，佐斯韋頓負責重新撰寫劇本及額外補拍的工作。然而《正義聯盟》上映時，電影評價卻好壞參半。當時許多影迷把電影失利歸咎於佐斯韋頓修改劇本及補拍的緣故，於是發起聯署要求播出導演薩克薛達版的《正義聯盟》。

有指飾演鋼骨的雷菲沙在《薩克薛達之正義聯盟》將擔起重任。（IMDb 圖片）

經過3年的爭取後，華納兄弟正式宣布由薩克薛達負責製作導演版《正義聯盟》，並額外投放7,000萬美元給導演用作後製及補拍，預計將在明年HBO Max上線。雖然大家都見識過戲院版《正義聯盟》的演出陣容，但據外媒《The Hollywood Reporter》報道，在2016年上映的《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）中飾演「小丑」的謝拉力圖需要參加《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）補拍。其實在8月舉行的DC FanDome上，一張印有小丑的卡牌閃過，暗示其實小丑會在《薩克薛達之正義聯盟》中現身。

有傳謝拉力圖再次成為小丑。（《自殺特攻：超能暴隊》劇照）

據了解，目前導演正處理補拍時宜，有指除了謝拉力圖外，「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）、「鋼骨」雷菲沙（Ray Fisher）及「梅拉」安芭赫德（Amber Heard）都需要參與補拍。

據了解，目前導演正處理補拍時宜，但目前僅公布了４位演員需要參與補拍。（《薩克薛達之正義聯盟》劇照）

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