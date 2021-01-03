章子怡罕有在鏡頭前動怒　炮轟：演員難道是一個最低級的職業嗎？

曾演出過《臥虎藏龍》、《十面埋伏》、《英雄》、《藝伎回憶錄》及《一代宗師》等著名電影的中國演員章子怡，她最近為中國綜藝節目《我就是演員3》擔任評審，而在昨日（1月2日）播出的新一集，她罕有地在鏡頭前失控動怒，炮轟前來參加節目的金莎及金子涵，旋即引起網民熱議。

章子怡憑《一代宗師》「宮二」一角首獲第50屆金馬獎最佳女主角獎及獲得第33屆香港電影金像獎最佳女主角。（《一代宗師》劇照）

在新一集的《我就是演員3》中，劇組找來金莎及金子涵重新演繹去年熱播劇集《三十而已》的片段，豈料兩人演出不到3分鐘，評審就不斷搖頭嘆氣，直斥「這看不下去吧」及「就是都在背台詞」，並紛紛按下NG燈。按照節目規定，如果亮起三顆燈，就必須終止表演，因此她們還沒演完，工作人員就打斷她們的演出，在場人士都非常驚訝，坦言「沒演完，演不到3分鐘」及「這是最短的嗎？」等。

《藝伎回憶錄》當年獲得三個奧斯卡獎；而女主角的章子怡（左）則獲提名金球獎最佳女主角。（《藝伎回憶錄》劇照）

此時身為評審的章子怡在說評語前大嘆一口氣，之後才開始說：「我覺得演員如果沒有信念感的話，就不要走上這個舞台，為什麼一定都要當演員呢，演員難道是一個最低級的職業嗎，所有人都要來這分一杯羹？」

罕有地在鏡頭前失儀的章子怡事後受訪時也坦言自己有些激動，但她直言沒有針對任何一個演員，僅是對演員這個行業浮躁的現狀有些擔憂：「做演員確實不難，但想演好戲，是真的非常難。」節目播出後，在網上引起熱議，有人贊同她的想法，但也有網民認為她們也沒演得很差。