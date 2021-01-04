重溫里安納度狄卡比奧25年前巔峰神作　兩代男神險同框演出留遺憾

改編自莎士比亞名劇《羅密歐與朱麗葉》的《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》（Romeo + Juliet），電影由澳洲導演Baz Luhrmann執導，搭配當年只有21歲的里安納度狄卡比奧及16歲的嘉露兒丹絲（Claire Danes）主演，25年過去，這部作品至今仍被喻為是無法超越的經典作品。除了有賴兩位主角的精湛演出外，還全靠導演的功力。

對於里安納度狄卡比奧來說，《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》應該比《鐵達尼號》更成功，皆因他除了成為柏林影帝外，電影在約1,500萬美元成本下，全球取得超過1.5億美元票房收入。（《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》劇照）

《鐵達尼號》成本達2億美元，當時全球票房則取得超過21億美元收入，讓里安納度狄卡比奧及琦溫斯莉聲名大噪。（《鐵達尼號》劇照）

《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》之所以成功，正是因為神一般的選角。在《鐵達尼號》出現前的一年，甚至比電視電影《Leo Mania》還要早，當時仍未有明星效應的里安納度狄卡比奧仍努力地為自己事業而打併。

據導演Baz Luhrmann曾向外媒《SFGate》稱，當時二十世紀影業仍在猶豫階段，里安納度狄卡比奧親自飛到澳洲，與導演一同說服電影公司開拍：「他兌現他的商務艙機票，這樣就可以帶上他的朋友，而他更不同花費在澳洲的住宿上。」當時里安納度狄卡比奧除了親赴澳洲外，還製作了短片：「我們可以說服電影公司，他對此事充滿熱情。」最終，他也得到了應得的回報。

原來當時里安納度狄卡比奧親自去澳洲遊說電影公司開拍。（《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》劇照）

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除了男主角外，據導演Baz Luhrmann指出，當時許多如今的當紅女星都曾獲邀試鏡，但最後僅得妮妲莉寶雯（Natalie Portman）得到證實。她一直為角色綵排，但電影公司高層發現她與里安納度狄卡比奧的搭配出現問題。而妮妲莉寶雯曾在與《紐約時報》的訪問中透露：「當時二十世紀影業說，當我們兩人接吻時，看起來好像是他正在猥褻我。」或者因為兩人的年齡差距，讓二十世紀影業不得不重新考慮女主角的人選。

原來當時電影女主角原定妮妲莉寶雯。（《火星人玩轉地球》劇照）

當導演Baz Luhrmann努力尋找頂替妮妲莉寶雯的人選時，幸好澳洲同鄉，《鋼琴別戀》（The Piano）女導演Jane Campion幫他化解了這次危機。當時後者問導演Baz Luhrmann有否看過劇集《My So-Called Life》，皆因她認為他可以考慮劇中的年輕新星嘉露兒丹絲「她被同齡更成熟」。於是Baz Luhrmann約見嘉露兒丹絲，而在不久後，她就獲得了角色。

Baz Luhrmann得到Jane Campion（圖）幫助，找到嘉露兒丹絲代替妮妲莉寶雯。（《The Story of Film: An Odyssey》劇照）

最終當年里安納度狄卡比奧與嘉露兒丹絲這對組合驚艷全球，兩人先在1997年Blockbuster Entertainment Awards中成為最受歡迎男、女演員。之後嘉露兒丹絲在MTV影視大獎中奪得最佳女演員；及後輪到里安納度狄卡比奧揚威第47屆柏林影展，他勇奪影展的最佳男演員「銀熊獎」；而導演Baz Luhrmann當時則榮獲影展的亞佛雷德鮑爾獎（Alfred Bauer Prize）。香港導演關錦鵬及中國導演張藝謀都曾分別憑《愈快樂愈墮落》及《英雄》獲此獎項。

除了有賴兩位主角的精湛演出外，還全靠導演的功力才使《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》成為經典。（Getty Images）

值得一提的是，已故美國著名男星馬龍白蘭度（Marlon Brando）差點都參演這電影，可惜當時因為「家庭問題」而被迫退出。當時馬龍白蘭度寫信給導演，解釋退出的原因與「家庭問題」有關。當時外界相信，是由於馬龍白蘭度的兒子Christian因殺死了其同父異母姊姊的男友Dag Drollet，他因此被判入獄五年。最後馬龍白蘭度的角色由曾演出《王子復仇記》（Hamlet）的著名英國影星Pete Postlethwaite頂上。