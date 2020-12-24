【劫後重生廿周年】排球Wilson原設定是人類　編劇經歷成神來之筆

每逢聖誕節，許多影迷都會選擇入戲院看電影。當年由奧斯卡金像導演Robert Zemeckis執導；湯漢斯主演的《劫後重生》（Cast Away），原來美國安排在聖誕檔期上映。雖然當時香港映期要等多一個月，但相信不少影迷都會記得與湯漢斯一齊流落荒島的Wilson。原來當初Wilson的設定並非排球，而是一位人類。

《劫後重生》是導演與湯漢斯的第二次合作，兩人首次合作的作品是《阿甘正傳》。（《劫後重生》劇照）

《劫後重生》講述聯邦快遞公司一名員工在乘坐公司飛機前往馬來西亞期間，由於天氣影響，飛機在南太平洋失事墜海。同機的其他人員都罹難，而湯漢斯靠救生氣囊獨自漂流到無人島。他之後在島上學會了各種生存技巧，還將公司的包裹打開，當中最為影迷熟悉的其中一樣物品，就是Wilson Sporting Goods品牌的排球。

湯漢斯靠救生氣囊獨自漂流到無人島。（《劫後重生》劇照）

孤獨的湯漢斯在排球上繪製了一張笑臉，並稱呼它為Wilson，而這樣他就與排球Wilson成為了密友。他視Wilson為荒島漂流歲月中唯一的伴侶，還與它交談。在最後當湯漢斯駕着木筏逃出無人島時，Wilson意外跌落水中，眼見湯漢斯與Wilson的距離愈來愈遠，他傷心欲絕大喊Wilson的畫面，成為經典一幕，更被之後的荷里活電影爭相致敬。當中在《天擊戰線》，奧雲威爾遜在他的欖球飛出時，同樣高呼Wilson。

孤獨的湯漢斯將公司的包裹打開，其中一個包裹是Wilson Sporting Goods品牌的排球。（《劫後重生》劇照）

即使如今事隔20年，相信Wilson的魅力沒有減弱的跡象。然而，據了解，導演與編劇曾為Wilson這角色搞盡腦汁，而其中一個版本是Wilson成為真人，並與湯漢斯對話；也有一個版本是指Wilson是湯漢斯在戲中對愛人Kelly的幻想：「我們改寫了125次，因為有成千上萬的東西需要改，這是製作電影必經的階段。」他更指出劇本的創作是無休止的重寫。

Wilson成為湯漢斯在荒島的唯一「朋友」。（《劫後重生》劇照）

至於為何最終Wilson會成為排球，並與湯漢斯一齊流落荒島呢？據了解，原來這經這一切是來自編劇的親身經歷。據了解，電影編劇William Broyles Jr.在為電影撰寫劇本前，曾在位於墨西哥的加利福尼亞灣生活數天，目的就是研究生存策略，而他在這數天的生存體驗，竟在沙灘找到一個排球，Wilson就這樣應運而生。

孤獨的湯漢斯在排球上繪製了一張笑臉，並稱呼它為Wilson。（《劫後重生》劇照）

最終Wilson與湯漢斯一樣，成為電影的代表人物，後者憑電影成為金球獎影帝；而後者則成為第六屆影評人選擇大獎最佳無生命角色獎。據了解，當年需要三個Wilson拍戲，而其中一個Wilson事後由FedEx前CEO Ken May以18,500美元購得。