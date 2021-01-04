《WandaVision》一分鐘預告紅女巫極速懷孕　下一秒即生雙胞胎

隨著MCU不斷拓展加上迪士尼串流影片平台Disney+策略，現行Marvel宇宙的第一部超級英雄角色劇集《WandaVision》（暫譯：《溫黛與幻視》）終於很快就要在1月15日上線，而Disney+也計畫在全新一年登陸開放串流服務，讓所有Marvel迷和迪士尼觀眾都期待不已。在開播前夕，繼之前幾乎都是全黑白的預告之後，現在Marvel終於推出了彩色版的《WandaVision》現實預告，讓我們感受紅女巫在幻視於《復仇者聯盟3》死亡之後如何在鄉村開啟新生活的現實。

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《WandaVision》現實版預告中，可以清楚看見伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）挺著孕肚的彩色畫面。預告開頭紅女巫說：「我們是很不尋常的一對伴侶對吧？我們沒有結婚周年紀念日，也沒有一首歌，甚至連婚戒都沒有。」幻視則說：「我們可以有！」接著紅女巫就用魔法變出了兩人的對戒。穿著婚紗來到鄉村的紅女巫繼續說：「Westview現在是我們的家了，希望我們可以融入所有人！」轉眼間畫面就轉為彩色，幻視大叫：「Wanda妳怎麼變大了？」結果兩人迅速就抱著剛出生的雙胞胎，讓紅女巫不禁奇怪：「在郊區，我覺得時間過得特別快。」但隨著鄰居亂入之後，整個家庭內容都像是舞台劇一樣會重新走步好幾次，讓紅女巫逐漸察覺一切都不對勁⋯⋯

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TVLINE還熱騰騰釋出下方的全新獨家劇照，兩人一起在家裡跳著情趣的浪漫舞步，甜蜜但依然有些不對勁。《WandaVision》將於全新一年的1月15日在Disney+獨佔上線，繼《黑寡婦》電影一再延期之後，《WandaVision》劇集意外成為了Marvel第四階段的揭幕首作。

《WandaVision》最新曝光獨家劇照（TVLINE）

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