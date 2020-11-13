《WandaVision》驚現第二代「Marvel隊長」　真實身份竟是她？

不料，由於年初新冠肺炎疫情爆發，導致拍攝時程延後，也讓原定上線計畫大亂，《Falcon and Winter Soldier》不再成為首部推出的劇集，而是改由《WandaVision》取代。然而，原以為《WandaVision》趕拍過後會如期在12月推出，但官方今日卻宣布劇集將於2021年1月15日上線。

相關圖輯：《WandaVision》「紅女巫」現身補拍片場 百變造型襯性感漁網襪（點圖放大↓↓↓）

《WandaVision》曾被主演之一Paul Bettany稱作是「至今Marvel最怪異的作品」。聚集融合了60年代情境喜劇影集的風格，還參雜了不少罐頭笑聲。從先前公開的預告中，可以看到他與Elizabeth Olsen飾演的「紅女巫」Wanda Maximoff在郊區過著平凡的生活，彷彿不受到電影情節中的影響。

然而，不少網友推測這僅是「紅女巫」創造出的虛假情境，只為了能讓她與幻視依然能夠在一起。

相關圖輯：《WandaVision》預告分析 10大彩蛋藏新發展 黑暗復仇者將現身（點圖放大↓↓↓）

+ 12 + 12 + 12

除了兩位主演外，在《WandaVision》中還能看到《Bad Moms》女星Kathryn Hahn，她被形容成是一位愛管閒事的鄰居，但真實身分真是如此嗎？預告中她有著女巫的扮相，似乎來頭不小。其餘卡士包括《Empire》女星Teyonah Parris飾演成年後的Monica Rambeau，為《Marvel隊長》女主角摯友的女兒，後繼承了Marvel隊長的封號。

Teyonah Parris飾演成年後的Monica Rambeau。（EW／MARVEL STUDIOS）

你可能感興趣：【Marvel】Marvel隊長傳呼機藏彩蛋 或連繫《WandaVision》劇集

還有《2 Broke Girls》Kat Dennings、《Fresh Off the Boat》Randall Park回歸MCU，分別飾演《雷神奇俠》系列電影中的小助手Darcy Lewis以及《蟻俠2：黃蜂女現身》中的 FBI探員Jimmy Woo。

↓↓↓洛基快閃2秒藏驚人彩蛋？20圖看完Marvel三劇30秒預告↓↓↓

+ 12 + 12 + 12

《WandaVision》將於2021年1月15日在Disney+上線。

延伸閱讀：

基哥粉絲哭哭！漫威美劇《月光騎士》鎖定奧斯卡伊薩克當主演

Disney+美劇《洛基》未播已獲續訂？傳2022年開拍第二季

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】