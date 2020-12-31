【WandaVision】完整演員名單曝光　超神秘復仇者將壓軸登場

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、保羅比特尼（Paul Bettany）及Teyonah Parris等主演的Marvel迷你劇《WandaVision》（暫譯：《溫黛與幻視》），將搶先《黑寡婦》（Black Widow），成為Marvel電影宇宙第四階段的開山之作。這迷你劇一直被指與《奇異專士2》有直接關連，而近日官方終於公開完整演員名單，其中一位有份出現的超級英雄，相信粉絲不會感到十分意外。

由伊莉莎伯奧遜及保羅比特尼主演的《WandaVision》，將為Marvel電影宇宙第四階段揭開序幕。（《WandaVision》劇照）

將會在明年1月15日在Disney+啟播的《WandaVision》，近日有一名Twitter用家發現官方已經把迷你劇的資料放到網上，當中包括演員名單。除了有早已公布將會參演的「紅女巫」伊莉莎伯奧遜、「幻視」保羅比特尼、Kat Dennings、Kathryn Hahn及Randall Park外，竟還包括了由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）飾演的奇異博士。這算是官方確認了《WandaVision》將與《奇異博士》有直接關連，皆因過去官方從沒確認班尼迪甘巴貝治將會參演《WandaVision》。

「奇異博士」班尼迪甘巴貝治都有份演出。（網上圖片）

至於奇異博士的出現，相信粉絲一直的推測會愈來愈接近。皆因粉絲早憑預告的內容，猜測紅女巫在《復仇者聯盟3》及《復仇者聯盟4》的經歷後，再加上幻視的死亡，她嘗試擺脫現實，於是創造了新的平行時空。所以在預告中，影迷見到幻視的出現，她更與他結婚，及兩人育有兩名孩子等的情節，全是她虛構出來的。因此或要勞煩奇異博士登場，並解決這混亂。然而這一切有待認證，而《WandaVision》將在明年1月15日在Disney+啟播，首季共有8集。至於香港的觀眾，目前尚未清楚明年何時才能訂購Disney+。

《WandaVision》最新海報。（官方圖片）