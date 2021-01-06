黃秋生讚劉德華手字靚有修為　同吳鎮宇合作共16次最有默契

現年59歲的黃秋生，曾拍攝過許多膾炙人口的電影作品，當中包括《八仙飯店之人肉叉燒包》、《野獸刑警》、《無間道》、《頭文字D》及《淪落人》等。近日他接受台灣傳媒訪問時，被問到當年在《八仙飯店之人肉叉燒包》的精彩演出，有觀眾至今仍不敢吃叉燒包。除此之外，他又談到金馬獎、最有默契的演員等與電影有關的話題。

黃秋生與林嘉欣主演的《死因無可疑》在去年上映，可惜電影票房受到新冠肺炎疫情影響。（《死因無可疑》劇照）

黃秋生早前接受LiTV線上影視訪問，談到許多與電影有關的話題，其中一個是關於《八仙飯店之人肉叉燒包》。皆因原來真有影迷看完這作品後，至今仍不敢吃叉燒包。聽罷，黃秋生霸氣回應：「不要再看電影了，以後不要看電影，免得你看了《無間道》就不喜歡警察，看了鬼片就不敢出來，晚上睡不著！」

影迷看完這作品後，至今仍不敢吃叉燒包。（《八仙飯店之人肉叉燒包》劇照）

之後他又補充指，其實除了演員要懂得拿捏外，觀眾也非常重要，他指出電影除了要有著重娛樂性外，還要讓你有思維產生，他以《淪落人》為例子，說道：「《淪落人》就具備娛樂性，觀眾不是感動落淚了嗎？感動落淚就是娛樂性，不是笑才表示娛樂性，你看戲是看作品想讓你知道什麼，不是陷進去了。」

黃秋生近年憑《淪落人》「梁昌榮」一角，第三度奪得香港電影金像獎最佳男主角。（《淪落人》劇照）

除此之外，提到黃秋生是金馬獎最佳男配角獎的紀錄保持者，他感性地指出：「當你沒有時，就會覺得很重要，可是到了現在，就覺得這些都是虛榮。」然而他續指出，或者在將來某段時間回頭再看，就會覺得某些獎項有價值：「你會很高興自己人生裡那個階段被認同。」唯他最後表示，無論如何有名，最後都會變成過去，看得非常透徹。

黃秋生曾憑藤原文太一角，奪得香港電影金像獎及金馬獎最佳男配角獎。（《頭文字D》劇照）

從影近40年的黃秋生，曾與不少演員合作過，而他認為他跟吳鎮宇是最有默契：「劉德華可以，是有默契的！張家輝也有默契，劉青雲就比較少，而吳鎮宇是最有默契的！」

除了演技了得外，其字跡也是公認的美。他謙虛稱：「劉德華的字就真的是漂亮，他有根基，是認真修為來的！」他還自爆他小時候總是給外婆罵：「從小我的字就很醜，總被外婆罵逼著寫字，那時覺得寫到手都是墨很髒。」至於之後為何會重拾興趣，他解釋：「後來就有次拍劇很悶，住的地方剛好有張很大的桌子，晚上沒什麼事就開始寫起書法來，大概十幾年了吧！」