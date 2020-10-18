誤人子弟｜黃秋生帶病上陣暴脹至208磅　「以為從此要告別影壇」

由葉偉信執導，黃秋生、林海峰、徐子淇主演的黑色幽默校園片《誤人子弟》，最近推出修復版Blu-ray，再度成為熱話。 在戲中飾演「黃Sir」的秋生，當年其實是帶病上陣，「當時食藥食到傻，只想快點拍完到倫敦接受治療」，他更以無心戀戰去形容拍攝時的心情。

《誤人子弟》最近推出修復版Blu-ray，當年拍攝時秋生患甲狀腺病 藥力嚴重影響他的演出。（影片截圖）

《誤人子弟》是1997年的電影，葉偉信早年執導之作，故事講述曾充滿教學熱誠的林Sir（林海峰飾）和同事兼好友黃Sir（黃秋生）以及李老師（徐子淇）的三角戀故事。

電影最近再度掀起熱潮，事關戲中一幕「超級市場一分鐘任掃」的橋段極似近日百佳舉行的活動，加上電影日前也推出了修復版Blu-ray，令不少影迷都憶起這部作品。

徐子淇好清純，在戲中被林海峰視為女神。（影片截圖）

黃秋生甲狀腺出事要退休？ 病到視線有重影︰當時食藥食到傻

秋生患甲狀腺病 藥力嚴重影響演出



黃秋生當年在戲中演出「黃Sir」，其實他是帶病上陣，睇返他在電影裡的樣子，面容腫脹、有明顯的雙下巴、身材肥胖。

《誤人子弟》講述林Sir（林海峰飾）和同事兼好友黃Sir（黃秋生）以及李老師（徐子淇）的三角戀故事。（影片截圖）

患病與影帝獎項有關



秋生當年患上甲狀腺病，因服用太多類固醇而導致全身腫脹。事源是1994年，秋生憑《八仙飯店之人肉叉燒包》贏得影帝，但因而引發焦慮症，影響甲狀腺分泌，要服用重劑量的類固醇控制病情。

秋生曾接受《香港01》訪問時透露，他拍攝《誤人子弟》時的心情是無心戀戰，只想快快拍完到英國求醫。（梁碧玲 攝）

秋生暴脹至208磅 ：「當時無心戀戰」



拍攝《誤人子弟》時，秋生病情已是極嚴重，他更因為藥力的副作用，暴脹至208磅。秋生曾在訪問中透露，「當時吃藥吃到傻，打算要到倫敦（接受治療），已無心戀戰，每朝起床見到自己個樣都怕，我是導演都不會找史力加演戲吧！」

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林海峰當年根本不敢直視秋生

秋生病情最嚴重的時候，不只身型暴脹，連帶視力都大受影響。望東西時開始會有重影，他曾經在片場見到眼前的林海峰一變四。林海峰都表示，當年根本不敢直視秋生。

林海峰坦言當年根本不敢直視秋生，因對方病得樣貌都不同了。（影片截圖）

秋生指出因為帶病上陣，自己都覺得拍戲時表現大受影響，林海峰坦言，「現場他好似懶洋洋般，叫埋位都慢慢來，當年不知他什麼事，但今天看來才知身體不在狀態，但仍能演出這水平，好厲害。」

秋生以無心戀戰去形容當時拍攝《誤人子弟》的心情，他心底裡只想快快拍完到英國求醫。他更曾經以為從此就要告別影壇，幸好大病終於治好，很快他就狀態回勇。