誤人子弟｜林海峰飯局偶遇黃秋生　「後輩」求簽名引網民狂爆金句

早前百佳推出《誠心賞你》抽獎活動，市民除有機會獲得百佳現金券外，10名頭獎得主更可參與「1分鐘掃貨」活動，令不少人都想起由黃秋生和林海峰主演的經典電影《誤人子弟》，加上電影最近更推出了修復版藍光碟（Blu-ray），引起網民熱烈討論。

「參加天文學會，你唔會後悔」徐子淇是扮處女座，所以要拎住保鮮紙。（《誤人子弟》影片截圖）

昨晚（23日）林海峰在個人Facebook上傳兩張照片，相中他戴上白色口罩，右邊竟然是雙手持筆、身穿紅黑格仔衫、戴上黑框眼鏡的黃秋山，林海峰在貼文寫下︰「飯局偶遇黃SIR，估唔到佢咁熱情即刻去買隻碟重要我幫佢簽名留念，呢位後輩真係前途無可限量！」

林海峰搞笑：「呢位後輩真係前途無可限量！」（林海峰FB圖片）

合照一見街，不少網民留言重溫戲中金句︰「參加天文學會，你唔會後悔」、「同學！ 你跌咗嘢喎！」、「寫返啱個仆字……係仆X仔，唔係扑X仔」、「食緊飯唔好問嘢」、「如果demand係大過supply嘅話，咁supply就一定唔會大過demand啦！」，都有網民見到兩人聚首覺得十分懷念「好耐冇見喇 聖育強中學老師」、「徐子淇呢？」、「Miss Lee已轉咗行做豪門媳婦」等等，非常搞笑！

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