黃秋生爆《放·逐》拍戲蝦碌事　有位影帝排練冇問題正式拍就出事

黃秋生早前在Facebook發文指，「人在臺灣。隔離十四天。自得其樂。」更意外透露他有意移民台灣，消息傳出有不少台灣網民都表示很歡迎，還叫秋生要開叉燒包店。 其實秋生哥出道近40年，拍過不少經典作品，他就曾在節目中分享與一眾影帝周潤發、劉德華與任達華等人合作的趣事，更大爆原來與這位影帝拍戲最危險，最擔心發生意外，「他拿捏很多位置都不準確。」

黃秋生透露自己身在台灣，正在隔離十四天，原來他是去當地拍台劇。（Facebook圖片）

黃秋生最近出發到台灣拍公視劇集《四樓的天堂》，與台灣金馬影后謝盈萱、金馬新人范少勳以及金鐘視后黃姵嘉合作，是秋生參與的首部台劇。秋生哥開Post表示已入境台灣，正進行家居隔離14天，與網民溝通期間，更意外透露自己有意移民台灣，會在當地向朋友打聽移民手續。

有網民就表示相當歡迎他來台發展，更笑指秋生哥之後可以開叉燒包連鎖店，大家對《八仙飯店之人肉叉燒包》印象真的很深刻。其實秋生拍過的經典作很多，與一眾大明星合作多次，最近有線電視的節目《伍姑娘真識食》就上載部分訪問到Youtube頻道，其中一集秋生就分享了他跟影帝們，包括周潤發、劉德華與任達華等人的合作趣事。

秋生在《伍姑娘真識食》節目中，模仿林雪，「他當時熱淚盈眶地、很有感情地望著我。」（影片截圖）

林雪拍戲勁多「蝦碌」

秋生在節目中憶述起與吳鎮宇、任達華、張家輝、林家棟和林雪等人到澳門拍《放·逐》，原來背後有很多「蝦碌」兼驚險的事發生，「有場戲要在好像一座山那麼高的沙丘衝下，往下衝到一潭水，劇情好像講到我們在沙漠走了很遠，然後喝水，林雪永遠是跑得最慢的一個。」

拍了兩三次之後，林雪終於跟得上，大家就各自喝水，當時阿雪坐在秋生隔離，他們的周邊有很多石頭，圍著一個潭水池。「導演一喊停，我望到阿雪熱淚盈眶地很有感情地望著我，我問他甚麼事，這場戲不需要這些表情。」

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被石頭刺穿臀部又扭親腳

怎料，阿雪跟他說，「秋生哥，很痛，然後他翹起他的臀部，原來他坐上了一執很尖的石頭，插穿了褲子，裡面穿了一條紅色內褲。」秋生、鎮宇與張耀揚在側邊捧腹大笑。

秋生指阿雪有很多笑料，另一場戲講到他們在高處跳下，「阿杜（杜琪峯）分位置，指示我們在上面要怎樣站，導演在下面看不到的，林雪剛巧獲分配的位置是沒有落腳點的，是最斜的位置，他就問我『秋生哥怎麼辦？』」

黃秋生、吳鎮宇、任達華、張家輝、林家棟和林雪等人到澳門拍《放·逐》，原來接連出事。（《放·逐》截圖）

那裡其實是一個沙山，因為下雨積壓，好像地盤那些硬地般，但也不至於像混凝土那樣硬的，「我跟他說一跳下去就利用自己的重量，用鞋跟跺下去，跺下沙的表面就可以形成一個腳踏位，比較穩當，我叫他千萬不要把腳插到側邊的洞，插進去會出事。」結果，roll機後他們跑下去，導演就大喊「阿雪你又跑去哪了？」原來林雪正正就是踏進那個洞，扭到腳了。

秋生指阿雪有很多笑料，先是扭親腳，之後整傷臀部，再之後又被秋生打甩隻牙。（《放·逐》截圖）

拍槍戰打甩牙兼打爆臉

秋生憶述拍攝《放·逐》連環出事，笑料和意外都接連發生，其中一場戲他們要用重型機槍向外射，但不能排練，總之要向外邊開槍，「那些槍雖然沒有子彈，但有氣壓，而且當時有很多沙和垃圾，很危險。」開拍前，秋生跟阿雪講，「總之你看到誰向你開槍，你就向他開槍，讓氣壓對沖，危險性就減低。大家走位，全部槍都要往外射，這樣就可以，千萬不要轉個頭來。近距離開槍就一定出事，會進醫院。」

開拍時他們的揹著重型的槍，很狼狽，「阿雪不知道為何甫位就蹲下，蹲下又起身，很多動作，好像避子彈那樣。」拍完之後，阿雪就說，「秋生哥，你打掉了我的牙。」原來阿雪蹲下的時候，被室秋生的槍柄撞到。

秋生大爆與任達華拍戲時的深刻事。（影片截圖）

與這位影帝拍戲最危險？

秋生叫林雪不如快點找醫生看看，但他說「不用，還有一星期，拍完再去。」轉個頭，第二天拍戲講述秋生中了槍坐著，秋生跟林雪說，「雪哥，你小心一點，不要打算報仇。」結果，輪到林雪拍攝時真的誤把秋生的臉打破，「他的槍柄真的一下子就撞上我的臉，幸好沒有撞到眼睛。」

與林雪合作似乎已經夠危險，但秋生就大爆，原來與這位影帝拍戲更加危險，「跟這個人（任達華）合作，更擔心發生意外，因為華哥拿捏很多位置不太準確，例如話第一槍打頭，第二槍打腳，他排練的時候沒有問題，但他真正演的時候，就會第一槍打腳。」比古惑的槍更古惑。

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秋生解釋，因為工作人員會順次序按反應彈，結果就會變了「他打你的腳，但你頭部中槍，那就得重新設置，所以要好小心。」秋生表示不過華哥人很好，所以做人要學習，「學任達華的隨和、周潤發的魅力、劉德華的態度，向這幾個人學習完，真的可以在這世界橫行無忌。」