《TENET天能》票房失利影響　傳導演路蘭有意重回超級英雄行列

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《TENET天能》（Tenet）去年在新冠肺炎疫情陰霾下上映，最終全球票房僅錄得3.6億美元收入。近日有知情人士爆料，指導演在《TENET天能》失敗後，正積極考慮為華納兄弟開拍新《蝙蝠俠》電影。

由基斯杜化路蘭執導的《TENET天能》，電影預算高達2億美元，但最後全球票房僅得3.6億美元收入。（IMDb 圖片）

在新冠肺炎疫情影響下，《TENET天能》的全球票房不佳，有指華納兄弟在權衡輕重後，於是決定今年的所有電影都放上網上串流平台HBO Max上播映。當然這決定引起了導演路蘭及其他電影從業員的批評。

話雖如此，近日卻有消息指，導演路蘭準備與華納兄弟開拍新《蝙蝠俠》電影。這消息來自《Giant Freakin Robot》的Liana Keane。據了解，她與華納兄弟的關係非常良好，當時她就是首位知情人士向外放風，指《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）將會在戲院及串流平台同步上映。而她獲得的最新消息，指出導演路蘭計劃與與華納兄弟開拍新《蝙蝠俠》電影。

有指受《TENET天能》影響，導演路蘭計劃重返超級英雄電影行列。（IMDb 圖片）

Liana Keane提到，今次導演路蘭重返超級英雄電影行列，是因為《TENET天能》的表現欠佳。然而她又補充指，目前華納兄弟尚有由Matt Reeves執導，並由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》，所以估計導演路蘭的《蝙蝠俠》電影需要等待較長的時間。

其實曾經飾演蝙蝠俠的基斯頓比爾（Christian Bale）在去年曾表示，原來當初在《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）後，有機會獲得開拍第四集。可是當時導演路蘭跟基斯頓比爾說：「第三集之後，我們會一起離開。」所以最終華納兄弟的蝙蝠俠第四集計畫才會胎死腹中。未知今次導演路蘭是否受《TENET天能》的影響，而要重返超級英雄電影行列。