「超人」亨利被爆失兩重要角色　竟與「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣有關

現年37歲的英國男星亨利卡菲爾（Henry Cavill）憑著飾演「超人」而為人所認識，然而近日有外媒指出，原來在獲成為超人前，他曾錯失了兩個重要角色，而巧合地，這兩個角色最後都落入「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）手上。

亨利卡菲爾飾演超人前原來獲得不少機會，可是最後機會卻箕他擦身而過。（《超人：鋼鐵英雄》劇照）

據了解，亨利卡菲爾原本獲邀在《哈利波特—火盃的考驗》中飾演西追，他是代表霍格華茲魔法學校參加三巫鬥法大賽，然而這角色最後遭蟲尾殺害。至於最後成為了西追的羅拔柏迪臣，這是他首部演出的作品，而之後他也因此獲得更多的演出機會。

羅拔柏迪臣接連擊敗亨利卡菲爾獲得「西追」及「愛德華」兩大角色。（《哈利波特—火盃的考驗》劇照）

至於第二次輸給羅拔柏迪臣，相信大家都能猜到，就是《吸血新世紀》系列電影。當時電影的女主角人選早已決定為姬絲汀史釗活（Kristen Stewart），但男主角的人選則遲遲未有定案。據亨利卡菲爾指出，當時原著小說作家Stephenie Morgan傾向亨利卡菲爾飾演愛德華：「我從沒有獲得劇本、出價或是類似的東西，但據我了解，原著小說作家熱衷由我飾演該角色，但無論基於甚麼原因，最後我都並未獲得機會。」就這樣亨利卡菲爾接連喪失了兩個重要角色。