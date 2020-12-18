佐治古尼最憎自己套《蝙蝠俠》　嬲阿諾「急凍人」片酬高佢25倍？

荷李活男神佐治古尼（George Clooney）近日在訪問中透露，其實自己並不喜歡《蝙蝠俠4：蝙蝠俠與羅賓》，更以「每次睇到身體上都會感到疼痛」來表達自己有多痛苦。

佐治古尼多次強調自己唔鍾意《蝙蝠俠4：蝙蝠俠與羅賓》。（電影劇照）

《蝙蝠俠4：蝙蝠俠與羅賓》在1997年上映，當時佐治古尼在戲中扮演蝙蝠俠，同劇更有阿諾舒華辛力加、奧瑪花曼等人，不過多年來，他都不畏懼對電影表達不滿，甚至以「很糟糕」來形容。他講到：「我沒法將此演得不一樣，那是個巨大的機器，只需要記得我只是個演員，需要獲得演戲工作，而不是在戲中得到燈光照射着的人。」

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阿諾舒華辛力加當年片酬高過佐治古尼25倍。（電影劇照）

其後他更有講到從未在片場中見過演急凍人的阿諾舒華辛力加，只是後製用了巧妙的剪輯技巧，此外他更講到自己當年片酬只得100萬美金（約港幣780萬），但阿諾舒華辛力加則有2,500萬美金（約港幣1.9億），整整多出25倍，似乎帶點不是味兒。